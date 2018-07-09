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Джонсон рассказал о причине отставки с поста главы МИД Великобритании

Международная панорама
9 июля, 20:34 дата обновления: 9 июля, 21:23 UTC+3

В письме на имя британского премьера Терезы Мэй экс-министр заявил, что Лондон ведет переговоры по Brexit недостаточно решительно

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Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© Jack Taylor/Getty Images

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в письме об отставке, направленном на имя премьер-министра Терезы Мэй, пояснил принятое им решение тем, что Лондон ведет переговоры о Brexit с Брюсселем недостаточно решительно. Об этом говорится в тексте письма, распространенном в понедельник телерадиовещательной корпорацией Би-би-си.

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"Brexit должен быть возможностью и надеждой. Возможностью сделать вещи по-другому, быть более поворотливыми и динамичными. Мечта умирает, будучи задушенной никому не нужной неуверенностью в собственных силах", - написал Джонсон.

"Мы отложили ключевые решения, включая подготовку к соглашению, где результатом явился бы полу-Brexit, где значительные сферы экономики все еще оставались бы запертыми в системе ЕС, но без контроля со стороны Великобритании над этой системой", - отметил бывший руководитель Foreign Office в обращении к премьеру.

По словам Джонсона, "теперь похоже, что начальная ставка наших переговоров предусматривает признание, что мы на самом деле не собираемся принимать наши собственные законы". "В действительности, кажется, что мы двинулись вспять после нашей последней встречи в Чекерсе в феврале", - подчеркнул он в письме.

То, что причиной отставок как Джонсона, так и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, стало их несогласие с планом по переговорам с ЕС и тому, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода", в понедельник с трибуны британского парламента заявила сама Тереза Мэй. При этом она поблагодарила Джонсона за энтузиазм, который он продемонстрировал "в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании".

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