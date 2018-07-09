Отставка двух ключевых министров стала серьезным политическим тестом для Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подверглась в понедельник самому серьезному испытанию с момента прихода к власти чуть менее двух лет назад, который поставил под угрозу как ее лидерство во главе правящей Консервативной партии, так и весь ход переговоров об условиях выхода страны из состава ЕС. Ситуация стала очень опасной для Мэй после того, как о своей отставке объявили сразу два ключевых министра - сначала глава ведомства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, а затем и глава МИД Борис Джонсон.

На данный момент премьер-министр, судя по всему, избежала угрозы вынесения ей вотума недоверия со стороны собственной партии. Однако сможет ли она добиться от своей команды слаженной работы и как это отразится на и без того архисложных переговорах с Брюсселем, пока сказать трудно.

Причины отставок

Серьезные тучи над нынешним кабинетом министров формировались на протяжении всех выходных, когда в прессе стали появляться утечки по поводу недовольства ряда членов правительства итогами состоявшегося 6 июля заседания кабмина. На нем Мэй продавила единогласное принятие плана по будущей модели отношений с Евросоюзом, который не пришелся по душе некоторым евроскептикам. Они раскритиковали его за излишние уступки Брюсселю по вопросу сохранения в той или иной форме членства Великобритании в едином рынке и Таможенном союзе ЕС.

Череды отставок долго ждать не пришлось. Поздно вечером в воскресенье об уходе со своего поста заявил главный британский переговорщик по Brexit - Дэвис. И уже на следующий день его примеру последовал глава Foreign Office.

Излагая причины, которые вынудили пойти его на столь радикальный шаг, Джонсон указал на то, что Лондон ведет переговоры по Brexit с Брюсселем недостаточно решительно.

"Brexit должен быть возможностью и надеждой. Возможностью сделать вещи по-другому, быть более поворотливыми и динамичными. Мечта умирает, будучи задушенной никому не нужной неуверенностью в собственных силах", - написал Джонсон. Вариант, предложенный Мэй, он назвал подготовкой к "полу-Brexit, где значительные сферы экономики все еще оставались бы запертыми в системе ЕС, но без контроля со стороны Великобритании над этой системой".

Как Джонсон удивил Мэй

Сама Мэй поблагодарила двух бывших коллег за их работу в ее команде на протяжении последних двух лет, но призналась, что была удивлена решением Джонсона.

"Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума, но мне хотелось бы отметить работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство и провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений", - заявила она, выступая в Палате общин парламента. Она также отметила "тот энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании" по мере того, как она выходит из ЕС.

В своем ответном письме Джонсону Мэй не смогла скрыть своего удивления. "Я сожалею и несколько удивлена, что после продуктивного обсуждения, которое у нас состоялось в Чекерсе (загородная резиденция премьера - прим. ТАСС) в пятницу, и того всеобъемлющего и подробного предложения, которое мы согласовали в качестве кабинета министров, получила его [письмо Джонсона об отставке]. Это предложение, в котором проявлено уважение к итогам референдума и обязательствам, взятым нами в нашем предвыборном манифесте, которые заключаются в том, что мы покидаем общий рынок и Таможенный союз", - говорится в распространенном письме.

Мэй выступила в защиту согласованного 6 июля документа, обратив внимание, что содержащиеся в нем положения приведут к тому, за что ратовал сам Джонсон как один из лидеров евроскептиков в кабмине. "Оно означает, что мы вернем контроль за нашими границами, нашими законами и нашими деньгами, прекратив свободное перемещение граждан, выведя Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда и положив конец тем дням, когда мы отсылали огромные суммы денег наших налогоплательщиков в Евросоюз", - добавила премьер.

Критика оппозиции

Глава оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство страны срочно объединиться вокруг идеи выхода из ЕС или уйти в отставку.

"Как мы можем надеяться на то, что она договорится с 27 странами ЕС, если она не может добиться согласия внутри своего же правительства, - задался вопросом Корбин, выступая в нижней палате парламента сразу после Мэй. - Она так долго решала проблемы в своем кабмине, что забыла о нуждах нашей экономики и отказывалась от обозначенных ею же самой красных линий на переговорах, от одной за другой".

"Наше правительство охвачено кризисом, два министра ушли в отставку, а мы до сих пор не знаем, как будут выглядеть наши отношения с ЕС, - сказал Корбин. - В столь критически важный момент для нашей страны нам нужно правительство, которое может управлять и вести переговоры от имени нашей страны". "Ради блага нашей страны и его народа нам нужно, чтобы правительство объединилось, и сделало это быстро. Если оно не может сделать это, пусть оно освободит дорогу тем, кто может сделать", - призвал лидер лейбористов.

Без вотума недоверия

Тем временем Мэй в понедельник пришлось держать ответ перед членами так называемого Комитета 1922 года заднескамеечников. Он включает в себя депутатов от Консервативной партии, которые не входят в состав правительства, и обладает полномочиями объявить вотум недоверия главе партии в том случае, если с таким требованием выступят как минимум 48 депутатов-тори, при том, что в Палате общин парламента их насчитывается 316.

Судя по всему, на заседании Мэй удалось убедить коллег в том, что она продолжает оставаться тем политиком, который в настоящий момент в состоянии управлять страной и обеспечить ее выход из состава ЕС.

Никаких официальных заявлений по итогам этой встречи сделано не было, однако заместитель генерального прокурора Великобритании Роберт Бакленд заявил об отсутствии шансов на то, что Мэй будет вынесен вотум недоверия со стороны однопартийцев. "Вопрос об определении лидера партии, я думаю, уже не стоит на повестке дня", - цитирует Бакленда агентство Reuters.

Как передает агентство, Мэй покинула заседание, на котором могла решиться ее политическая судьба, под аплодисменты однопартийцев. Сама премьер-министр от комментариев отказалась.

В случае если главе партии объявят вотум недоверия, среди депутатов от Консервативной партии должно пройти голосование. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство, после чего она будет защищена от повтора этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения партию ждет новая процедура выбора своего лидера, на что отводится три месяца.

В ситуации, когда до конца переговоров с ЕС по теме Brexit остается чуть более трех месяцев, выборы главы консерваторов и, как результат, премьер-министра, не смогли бы не отразиться самым негативным образом на ходе этих переговоров.

Чего ждать теперь?

Джонсона на посту главы МИД сменил бывший министр здравоохранения и социальной защиты Джереми Хант, который входит в кабмин на протяжении последних восьми лет. В 2010-2012 годах он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года - являлся министром здравоохранения и социальной защиты.

Однако остается много вопросов. Один из них - захочет ли Джонсон перейти в оппозицию к премьер-министру, как он это уже сделал в 2016 году, когда отказал в поддержке своему другу, тогдашнему главе правительства Дэвиду Кэмерону, и возглавил лагерь евроскептиков.

Тогда это решение Джонсона полностью изменило расклад сил перед референдумом о членстве Великобритании в ЕС и привело в итоге к победе сторонников "развода" Лондона и Брюсселя.

Другая неизвестная составляющая - как пойдут дальнейшие переговоры с ЕС, которые буксовали последний год. Мэй пообещала в понедельник, что 12 июля после многочисленных задержек правительство опубликует-таки так называемую Белую книгу с подробным изложением видения Лондоном формата будущих отношений с Брюсселем. Негативная реакция Брюсселя на этот документ могла бы привести к окончательному тупику в столь критически важных для Великобритании переговорах.

Корреспонденты ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков, Лондон, 9 июля