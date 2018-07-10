Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.

"Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы на оборону на $266 млрд до 2024 года", - сказал он.

Как добавил генсек альянса, страны-члены НАТО в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов.

"Союзники по НАТО в 2019 году достигнут рекордного увеличения расходов на оборону на миллиарды долларов", - сказал он.

Государства альянса, по мнению Столтенберга, должны минимизировать влияние на НАТО торговых войн между США и ЕС.

"Европейские страны НАТО обязались увеличить свои военные расходы, и мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние существующих разногласий между европейскими союзниками и США", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов о влиянии торговых войн США и ЕС на единство НАТО.

Встреча Путина и Трампа

Столтенберг заявил также, что альянс приветствует встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Он отметил, что предстоящий саммит соответствует политике НАТО по отношению к РФ.

"Я приветствую встречу президентов Путина и Трампа, которая полностью соответствует принципу НАТО в отношении России: диалог и сдерживание", - сказал Столтенберг.

Расширение альянса

Генсек НАТО отметил, что альянс не может назвать никаких конкретных сроков касательно возможности приглашения Грузии в альянс.

"На саммите лидеры НАТО заявят, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии и выразят ей благодарность за ее вклад в миссию в Афганистане. Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", - отметил он.