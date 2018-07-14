Часть центра Хельсинки перекроют из-за встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июля. /ТАСС/. Часть центра Хельсинки закроют для движения транспорта в связи со встречей 16 июля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в субботу полиция финской столицы.

"Встреча президентов окажет значительное влияние на движение транспорта в Хельсинки и Вантаа в первую очередь 16 июля: часть центра Хельсинки будет закрыта для транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, во время передвижения по улицам кортежей они будут закрыты для другого транспорта в центре города и рядом с аэропортом Хельсинки-Вантаа. Изменения в движении в особенности затронут улицы вокруг президентского дворца, где состоится встреча, и улицу Маннергейма.

В понедельник будут закрыты для транспортных средств Торговая площадь напротив президентского дворца, улицы Южная и Северная Эспланада и Этеляранта. Кроме того, движение по некоторым улицам закроют уже в воскресенье.

"Перебои будут настолько значительными, что я бы посоветовал избегать поездок на автомобиле в центре или, по крайней мере, заложить на это достаточно времени. Графики гостей встречи могут меняться, уведомления об этом могут поступать незадолго до изменений", - отметил Хейкки Копперойнен из столичного управления полиции.

В воскресенье на движение также повлияет запланированная на этот день акция протеста - Helsinki calling! На нее, согласно данным на странице акции в Facebook, придут более 2 тыс. человек, еще 8 тыс. отметились как "заинтересованные в участии", а всего, как ожидают организаторы, она может собрать до 15 тыс. человек. Однако воздействие акции не будет настолько весомым, как воздействие мероприятий, которые пройдут в понедельник.

Общественный транспорт

В понедельник и воскресенье также планируются изменения в движении общественного транспорта в Хельсинки. В частности, 16 июля они начнутся с 11:20 по местному времени (совпадает с московским). В первую очередь изменения затронут график движения трамваев и автобусов, в то время как метро и поезда будут работать в основном в нормальном режиме. Кроме того, около 10 терминалов городского велопроката в воскресенье и понедельник будут закрыты для использования.

Также, сообщает полиция, в городе введут зоны, где запретят остановки. Помимо прочего, в понедельник в Хельсинки ограничат движение водного транспорта. Так, напротив президентского дворца в Южном порту нельзя будет находиться частным яхтам, не будут работать обычно причаливающие к этому причалу водные трамваи и экскурсионные паромы. Паромы в крепость Суоменлинна - островной район Хельсинки с 800 жителями - будут отходить от запасного причала в районе Катаянокка и от причала в районе Хаканиеми.

Отдельные ограничения будут действовать также рядом с официальным пресс-центром встречи у дворца конгрессов Finlandia-talo.

О встрече

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.