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В Подмосковье уволен полицейский, заподозренный в получении взятки в 17 млн рублей

Москва Московская область
15 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Подозреваемый был задержан 13 сентября, в настоящее время он находится под домашним арестом

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудник подмосковной полиции, подозреваемый в получении взятки в 17 млн рублей, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области начальник Павлово-Слободского пункта полиции уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщила она.

Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители ОМВД России по Истринскому району.

Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что экс-полицейский отправлен под домашний арест. По данным следствия, 13 сентября 34-летний подозреваемый был задержан при получении 17 млн рублей взятки за прекращение уголовного дела от одного из фигурантов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Подозреваемый на допросе признал вину.

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