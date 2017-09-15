В Подмосковье уволен полицейский, заподозренный в получении взятки в 17 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудник подмосковной полиции, подозреваемый в получении взятки в 17 млн рублей, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области начальник Павлово-Слободского пункта полиции уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщила она.

Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители ОМВД России по Истринскому району.

Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что экс-полицейский отправлен под домашний арест. По данным следствия, 13 сентября 34-летний подозреваемый был задержан при получении 17 млн рублей взятки за прекращение уголовного дела от одного из фигурантов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Подозреваемый на допросе признал вину.