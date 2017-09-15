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Задержанный за взятку в 17 млн руб. полицейский в Подмосковье отправлен под домашний арест

Происшествия
15 сентября, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Правоохранитель задержан 13 сентября

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье отправил под домашний арест сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в размере 17 млн руб. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

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"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием, 13 сентября 34-летний начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району был задержан при получении взятки в размере 17 млн руб. за прекращение уголовного дела от одного из фигурантов дела. По факту задержания возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). На допросе подозреваемый признал свою вину.

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