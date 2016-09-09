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Более 1,8 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев будут перевозить пассажиров до МЦК

Москва
9 сентября, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Сообщение обеспечат 176 маршрутов, которые пролегают вблизи станций Московского центрального кольца
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев обеспечат перевозку пассажиров до станций Московского центрального кольца (МЦК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

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"Запуск Московского центрального кольца - важнейший транспортный проект, реализованный городом в последние годы. Для максимально комфортного пользования транспортными узлами и быстрой пересадки между различными видами транспорта ГУП "Мосгортранс" предусмотрело увеличение выпуска автобусов, троллейбусов и трамваев, следующих вблизи станций МЦК. Пассажиров Московского кольца будут перевозить свыше 1800 единиц транспорта, около половины из них - автобусы", - привела пресс-служба слова гендиректора предприятия Евгения Михайлова.

Пассажиры смогут воспользоваться 176 маршрутами наземного городского пассажирского транспорта, которые пролегают вблизи станций МЦК. Из них 105 - автобусных, 40 - троллейбусных и 31 - трамвайный маршрут. С учетом необходимости анализа работы маршрутов, пролегающих в районе станций МЦК, движение по скорректированной модели было запущено 8 сентября. В настоящее время интервалы здесь не превышают десяти минут.

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Первый этап запуска Московского центрального кольца состоится уже 10 сентября. С этого момента пассажирам будут доступны 24 станции, 11 пересадок на метро и 5 на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички. На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.

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