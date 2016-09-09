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Указатели Московского центрального кольца продублируют на английском языке

Москва
9 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
На указателях разместят названия близлежащих станций метро и направления движения поезда - по часовой стрелке или против
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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Информационные таблички на платформах Московского центрального кольца (МЦК) будут продублированы на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.

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"На всех платформах МЦК будут размещены информационные указатели с названием близлежащих станций метро и направлением движения поезда - по часовой стрелке или против. Так как многие объекты, которые находятся на МЦК, будут использоваться в том числе и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, то все надписи продублируют на английском языке", - сказал Ликсутов. Объявлять станции будут также на двух языках.

Каждый вагон поезда будет оборудован информационным табло с бегущей строкой. На ней будут отображаться скорость движения поезда, дата, время, температура в салоне, а также название станции и следующей остановки.

Запуск пассажирского движения на МЦК будет проходить в несколько этапов. Первый состоится 10 сентября: для пассажиров откроют 24 станций, где они могут сделать 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31. В первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным.

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