Указатели Московского центрального кольца продублируют на английском языке

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Информационные таблички на платформах Московского центрального кольца (МЦК) будут продублированы на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.

"На всех платформах МЦК будут размещены информационные указатели с названием близлежащих станций метро и направлением движения поезда - по часовой стрелке или против. Так как многие объекты, которые находятся на МЦК, будут использоваться в том числе и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, то все надписи продублируют на английском языке", - сказал Ликсутов. Объявлять станции будут также на двух языках.

Каждый вагон поезда будет оборудован информационным табло с бегущей строкой. На ней будут отображаться скорость движения поезда, дата, время, температура в салоне, а также название станции и следующей остановки.

Запуск пассажирского движения на МЦК будет проходить в несколько этапов. Первый состоится 10 сентября: для пассажиров откроют 24 станций, где они могут сделать 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31. В первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным.