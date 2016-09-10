Ряд улиц перекроют 10 и 11 сентября в связи с празднованием Дня города

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта во время празднования Дня города 10-11 сентября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, Тверская улица, Садовое кольцо, бульвары и старинные московские переулки будут доступны для прогулок все праздничные дни.

"В дни празднования 869-летия Москвы несколько десятков улиц в центре города откроют для променада. Также часть улиц во всех районах будет отдана для проведения праздничных мероприятий - концертов, театрализованных представлений, велозаезда, благотворительного фестиваля, фейерверков и парада городской техники", - отмечается в сообщении.

Кроме того, начиная с 8 сентября, в городе действуют временные перекрытия автомобильного движения, ограничения продлятся до 14 сентября. По ряду направлений пущены альтернативные маршруты общественного транспорта.

В частности, с 06:00 12 сентября по 06:00 мск 13 сентября будет ограничено движение на крайних правых полосах Тверской улицы (от Моховой до Пушкинской площади) по обеим сторонам. Также нельзя будет проехать на автомобиле по крайней правой полосе улицы Охотный Ряд на участке от Тверской до Большой Дмитровки. Движение общественного транспорта сохранится.

Праздничные перекрытия

Участок Тверской от Моховой улицы до Пушкинской площади перекрыли полностью для автомобилей и общественного транспорта с 18:00 9 сентября до 06:00 мск 12 сентября для проведения праздничных мероприятий.

С 18:00 9 сентября до 06:00 мск 12 сентября для транспорта полностью закрыты Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской) и Театральный проезд (от Тверской до Петровки). Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой) будет перекрыта с 00:00 10 сентября до 06:00 мск 12 сентября.

Пешеходными до 06:00 мск 12 сентября станут девять московских переулков: Никитский, Газетный, Брюсов, Леонтьевский, Козицкий, Георгиевский, Глинищевский, Малый Гнездниковский, Большой Гнездниковский. На это же время откроют для прогулок Шведский тупик (от Леонтьевского переулка до Малого Гнездниковского).

Для проведения фестиваля благотворительных фондов 10 сентября с 12:00 до 17:00 мск полностью перекроют Цветной бульвар и Трубную площадь. Также в этот день с 08:00 до 17:00 мск будет закрыт для транспорта разворот перед Садовым кольцом с четной стороны Цветного бульвара на нечетную сторону.

В Юго-Восточном административном округе 10 сентября пройдет легкоатлетический кросс "Выхинское кольцо-2016". В связи с этим с 10:40 до 12:20 мск будут перекрыты участок Ташкентской улицы (от дома №27, корпус 1, до Ферганской улицы), участок Ферганской улицы (от Ташкентской до Сормовской), а также Сормовская улица.

Перекрытия в связи с запуском фейерверков

Кроме того, 10 сентября будут введены краткосрочные ограничения движения транспорта из-за запуска праздничных фейерверков в следующих местах: на Москворецкой набережной (с 21:50 до 22:10 мск), в Вологодском проезде (с 21:50 до 22:10 мск), на улице Федосьино (с 21:50 до 22:10 мск), на улице Кадырова (с 17:00 до 22:30 мск).

С 12:00 10 сентября до 23:00 мск того же дня движение закроют на улице Богданова от дома №50 до Солнцевского проспекта. Также закрытыми для автотранспорта 10 сентября с 08:00 до 14:00 мск будут улица Ильинка и Биржевая площадь. Петровку (от Театрального проезда до Страстного бульвара) и Большую Дмитровку перекроют 10 и 11 сентября с 08:00 до 23:00 мск.

Велозаезд и парад техники

11 сентября в городе пройдет благотворительный велозаезд, он стартует в 10:30 мск. Велосипедисты поедут по следующему маршруту: Петровка - Страстной бульвар - Петровский бульвар - Рождественский бульвар - Сретенский бульвар - Тургеневская площадь - Сретенский бульвар - Рождественский бульвар - Петровский бульвар - улица Петровка. На этих участках также будет полностью перекрыто автомобильное движение. Дорогу будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.

В центре 11 сентября пройдет парад городской техники, поэтому с 05:40 до 21:00 мск будут перекрыты Звенигородское шоссе на участке от Красногвардейского бульвара до Красной Пресни, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная. С 13:00 до 17:00 мск полностью перекроют движение на Садовом кольце.

Парадная колонна из более чем 650 автомобилей начнет движение в 13:00 мск на Новинском бульваре и пройдет по Садовому кольцу. После завершения парада зрители смогут увидеть автомобили городских служб на выставке, которая начнет работу в 17:00 мск на улице Красная Пресня.

Изменения маршрутов наземного транспорта

На время празднования Дня города также изменятся маршруты общественного транспорта. Так, маршрут автобуса №12ц сократят, и транспорт будет курсировать между дворцом спорта "Мегаспорт" и Белорусским вокзалом. До метро "Китай- город", как обычно, автобус в эти дни не поедет.

На автобусе Т1 пассажиров довезут от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник" и обратно. Дальше, до Боткинской больницы, автобус не поедет. Маршруты автобусов Т15 и Т31 будут ходить с возможными задержками.

В метро увеличат выпуск поездов

Как сообщил ранее ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, 10 и 11 сентября более 700 поездов дополнительно выйдут на линии московского метрополитена. "Во время празднования Дня города московское метро запустит 704 дополнительных поезда. Распределение подвижного состава будет зависеть от загруженности линий и количества городских празднований в районах станций метро", - сказал он.

Так, 10-11 сентября на Сокольническую линию дополнительно выйдут 118 поездов, на Арбатско-Покровскую - 18 поездов, на Филевскую - 154 поезда, на Кольцевую - 58 поездов в субботу и 62 поезда в воскресенье, на Калужско- Рижскую - 198 поездов, на Таганско-Краснопресненскую - 50 поездов. Также на участке от станции "Киевская" до станции "Международная" в эти дни дополнительно будут курсировать 46 поездов.

День города в Москве отметят с размахом. Во вторые выходные сентября в столице пройдет более 1 тыс. праздничных мероприятий, посвященных 869-летию столицы. Центральным событием праздника станет торжественное открытие Дня города на Красной площади в полдень 10 сентября.

Праздничная программа на городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия. Музыкальный старт праздника на всех площадках города состоится в 13:00 мск с исполнения гимна Москвы. Завершится праздничный день 10 сентября салютом в 22:00 мск.