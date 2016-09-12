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Новая городская сеть Wi-Fi в Москве обогнала мобильный интернет вдвое

Москва
12 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Высокая пропускная способность обеспечивается за счет работы сети сразу в двух диапазонах
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая бесплатная городская сеть Wi-Fi оказалась вдвое быстрее мобильного интернета от сотовых операторов в минувшие выходные в Москве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"Скорость подключения пользователей в первые дни после запуска превышала 1 Мбит/с, это почти вдвое больше, чем средняя скорость мобильного интернета в сетях сотовых операторов в периоды праздничных нагрузок. Высокая пропускная способность обеспечивается за счет того, что сеть работает в двух диапазонах - 2,4 ГГц и в относительно свободном 5 ГГц", - сказали в пресс-службе.

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10 сентября в честь Дня города в Москве запустили первую очередь новой бесплатной городской сети Wi-Fi: около 200 точек доступа заработали на улицах в пределах Бульварного кольца. Наибольшее число подключений к городскому Wi-Fi в праздничные выходные зафиксировано на Тверской улице, на Чистых прудах и в Камергерском переулке. За два дня сеть пропустила более 70 Гб. Чаще всего горожане подключались к Wi-Fi, для того чтобы выложить в социальные сети фотографии с праздничных площадок, а также чтобы посмотреть программу мероприятий, средняя длительность одной сессии на человека внутри сети составляла чуть более получаса.

Каждая точка доступа обеспечивает прием в радиусе 50 метров, в сети одновременно могут работать до 15 тыс. устройств. Переключение между хотспотами не требует повторной авторизации - пользователь может свободно передвигаться внутри сети, не теряя связь. Авторизоваться в бесплатной городской сети Moscow_WiFi_Free можно с помощью аккаунта столичного портала госуслуг pgu.mos.ru, учетной записи Единой мобильной платформы или через sms.

К началу 2017 года сеть "Городской WiFi" расширится до Садового кольца и будет включать 1100 точек доступа. Хот-споты устанавливаются в местах наибольшего скопления потенциальных пользователей, которые были определены на основе анализа агрегированных деперсонализированных геоаналитических данных от операторов связи.

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