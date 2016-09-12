Заммэра: благодаря МЦК жители 14 столичных районов стали ближе к метро

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная доступность 14 городских районов стала лучше благодаря запуску пассажирского движения по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Благодаря запуску пассажирского движения по МЦК жители многих городских районов получили возможность более комфортно добираться до станций Московского метрополитена. В частности, жители Метрогородка, Коптево, Хорошево-Мневников, Котловки, Нижегородского и Бескудниковского районов, в которых пока нет своих станций метро, теперь могут доехать до пересадок с метрополитеном по МЦК", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что с вводом новой магистрали улучшится доступ к метро жителям еще восьми районов, на территории которых есть станции, но они находятся на значительном удалении от мест проживания большинства жителей. Это районы: Богородский, Ростокино, Головинский, Сокол, Щукино, Донской, Перово и Соколиная гора.

"Всего более 2 млн человек получат доступ к новой наземной линии метро в шаговой доступности. Они смогут планировать поездки, экономить свое время с учетом тех альтернатив, которые теперь создает Московское центральное кольцо", - подчеркнул Хуснуллин.

Московское центральное кольцо - один из самых масштабных транспортных проектов столицы. Он включает в себя 31 ТПУ с пересадками на станции метро, в том числе на находящиеся в строительстве, и платформы железной дороги. Длина магистрали - 54 км. 10 сентября было открыто движение на 26 станциях первого этапа. Реализация проекта будет проходить в пять этапов и рассчитана до 2025 года.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье