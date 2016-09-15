Власти Москвы изменили почти 150 наземных маршрутов по просьбам москвичей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Корректировки почти в 150 наземных маршрутов, которые обслуживают как коммерческие перевозчики, так и Мосгортранс, были внесены по результатам рассмотрения жалоб пассажиров. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Есть корректировки, которые мы по обращениям граждан делаем. И в рамках оперативного штаба любые обращения граждан мы обрабатываем и оперативно меняем параметры (маршрутов), сокращаем интервалы, корректируем трассу следования, делаем дополнительные остановочные пункты. Так, у 149 маршрутов изменены интервалы движения, у трех маршрутов продлена трасса, добавлен 171 автобус, принято решение об организации 20 новых остановок", - сказал Пронин.

Так, при департаменте транспорта Москвы функционирует штаб, который контролирует работу городских маршрутов. Участники рабочей группы ежедневно корректируют график движения автобусов с учетом пожелания москвичей. Мониторингом работы коммерческих перевозчиков занимаются специалисты ГКУ "Организатор перевозок".

Мнение москвичей

Ранее Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) провел среди москвичей опрос, посвященный коммерческим перевозкам. В результате три четверти москвичей положительно оценивают переход от маршрутных такси к автобусам.

Среди основных преимуществ горожане назвали возможность оплаты проезда привычными москвичам билетами на транспорт (78% респондентов), закупленные перевозчиками новые автобусы (75% респондентов), комфорт поездки (73% респондентов). Около 70% респондентов положительно отметили то, что в результате реформы коммерческие перевозчики присоединились к единой системе городского транспорта и подключены к городским сервисам для подачи жалоб и получения информации.

Почти 90% опрошенных пенсионеров и 73% студентов оценили появившуюся возможность пользоваться льготным проездом в частных автобусах. В опросе приняли участие более 6 тыс. человек на 50 остановках наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком.

О реформе

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключаются контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.