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Новые московские коммерческие автобусы перевезли более 45 млн пассажиров с начала года

Москва
15 сентября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Среднесуточный пассажиропоток на коммерческих маршрутах превысил 800 тыс. человек
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новые городские коммерческие автобусы перевезли более 45 млн пассажиров с начала 2016 года. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Фактический пассажиропоток на новых городских автобусах частных перевозчиков с начала года превысил 45 млн пассажиров, из которых более 16 млн - люди с правом льготы", - сказал Пронин.

Среднесуточный пассажиропоток на коммерческих маршрутах превысил 800 тыс. человек. По прогнозам столичных властей, до конца года новые городские автобусы перевезут более 174 млн пассажиров.

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Первые два коммерческих маршрута, перешедшие на новый стандарт, - 199К и 368, следующие от метро "Сходненская" до Налогового городка - заработали в сентябре 2015 года. В целом реформа коммерческих перевозок в Москве проходила поэтапно с 9 мая по 15 июня 2016 года, для того чтобы у пассажиров была возможность привыкнуть к новым автобусам и оценить их при наличии альтернативы, все перевозчики работали по старой схеме до 15 августа.

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключаются контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.

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