Новые московские коммерческие автобусы перевезли более 45 млн пассажиров с начала года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новые городские коммерческие автобусы перевезли более 45 млн пассажиров с начала 2016 года. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Фактический пассажиропоток на новых городских автобусах частных перевозчиков с начала года превысил 45 млн пассажиров, из которых более 16 млн - люди с правом льготы", - сказал Пронин.

Среднесуточный пассажиропоток на коммерческих маршрутах превысил 800 тыс. человек. По прогнозам столичных властей, до конца года новые городские автобусы перевезут более 174 млн пассажиров.

Первые два коммерческих маршрута, перешедшие на новый стандарт, - 199К и 368, следующие от метро "Сходненская" до Налогового городка - заработали в сентябре 2015 года. В целом реформа коммерческих перевозок в Москве проходила поэтапно с 9 мая по 15 июня 2016 года, для того чтобы у пассажиров была возможность привыкнуть к новым автобусам и оценить их при наличии альтернативы, все перевозчики работали по старой схеме до 15 августа.

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключаются контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.