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Интервал движения новых коммерческих автобусов в Москве составляет в среднем 4-15 минут

Москва
15 сентября, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
С 15 августа в столице были отменены маршрутки, наземный транспорт стал работать по единым правилам и стандартам
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Средний интервал движения новых коммерческих автобусов составляет от 4 до 15 минут на самых востребованных маршрутах в Москве. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Для каждого маршрута свой интервал движения, среднего интервала по городу по сути не существует. Для каждого маршрута высчитывался свой интервал исходя из пропускной способности транспортных средств, спроса на маршрут, точек притяжения по этому маршруту. Если говорить про основные точки притяжения - метрополитен, жилые районы, - здесь обычный интервал от 4-6 минут до 10-15 минут. Маршруты социальные, которые обеспечивают связь социальных объектов, имеют чуть большие интервалы", - сказал Пронин.

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С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключаются контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.

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