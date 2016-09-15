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Более 12 млн человек перевезли новые коммерческие автобусы в Москве с 15 августа

Москва
15 сентября, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
За это время на маршруты дополнительно поставлен 171 автобус, принято решение об организации 20 новых остановок
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 12 миллионов пассажиров перевезли новые коммерческие автобусы после замены маршрутных такси в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"С 15 августа по итогам обращений пассажиров мы дополнительно поставили на маршруты 171 автобус, на 149 маршрутах транспорт стал ходить чаще, а три маршрута изменили трассу следования, кроме того, принято решение об организации 20 новых остановок. Мы будем работать в таком режиме, пока не убедимся, что маршрутная сеть наземного транспорта удобна для всех", - привела пресс-служба слова замглавы департамента транспорта Дмитрия Пронина.

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В результате реформы наземного транспорта установлены новые требования к качеству пассажирских перевозок на автобусных маршрутах Москвы. С 15 августа официально в столице работают только те коммерческие перевозчики, которые заключили государственный контракт и готовы работать по правилам, которые установил город. За прошедший месяц новыми коммерческими автобусами воспользовалось более 12 миллионов человек, из них более 4 миллионов - школьники, пенсионеры и другие льготники.

Система мотивации перевозчиков рассчитана таким образом, чтобы им было невыгодно понижать уровень сервиса. За нарушение государственного контракта начисляют штрафные баллы, которые уменьшают оплату компаний по итогам месяца.

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