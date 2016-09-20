В Москве появятся "вязаная" улица и веревочные городки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пройти испытание на выносливость в веревочном городке, посидеть на лавочке в вязаной "одежде" и посетить кулинарные мастер-классы смогут москвичи и гости столицы во время фестиваля "Золотая осень", который пройдет в Москве с 23 сентября по 9 октября.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, на 49 площадках по всему городу гости смогут купить сезонные овощи, мясо, рыбу и сыр из разных уголков России. 24 площадки откроются в центре, еще 10 площадок и 15 региональных ярмарок - в других округах.

"На 14 центральных площадках посетителей ждет особая программа "И рыба, и мясо". Она будет проходить в три этапа: "Мясная неделя" (23-29 сентября), "Сырные дни" (30 сентября - 2 октября) и "Рыбная неделя" (3-9 октября)", - отмечается в сообщении.

Шашлык из утки и российский сыр

На Тверской площади с 23 по 29 сентября разместится "Дача" вместе с фермерским рынком. Покупателям предложат приобрести продукты из Тульской области. Гости ярмарки смогут выбрать сыры, овощи и фрукты, мясо, мед, чай и икру. Кроме того, на площадке проведут лекции о здоровом образе жизни.

Для тех, кто любит более сытные трапезы, во время "Мясной недели" на Манежной площади устроят совместное публичное приготовление блюд из птицы и массовые дегустации приготовленных лакомств. Участники кулинарных мероприятий смогут попробовать шашлык из утки и деликатесы из нее, салат из овощей с добавлением утиной печени и даже десерты из птицы. Гости фестиваля продегустируют утку, которую закоптят для них прямо на площади.

В "Сырные дни" москвичам и гостям столицы представят новый уникальный сорт сыра с добавками, который приготовят специально для фестиваля. Свою продукцию на фестиваль привезут как крупные компании, так и представители малого бизнеса.

Присутствовать на настоящем медовом пиру можно будет на Болотной площади с 30 сентября по 2 октября. Гости площадки смогут отведать пироги с медом и жареные бананы, всевозможные медовые десерты, а также множество других продуктов пчеловодства.

Уроки кулинарного мастерства

На площадках в центре и округах столицы свои двери для посетителей откроют кулинарные школы. В Камергерском переулке всех желающих научат готовить сытные, согревающие блюда из сезонных овощей, полезные салаты и оригинальные десерты. А на Кузнецком Мосту в роли преподавателей открытой кулинарной школы выступят шеф-повара московских ресторанов и фуд-стилисты.

На Новом Арбате любой желающий сможет приобщиться к активному образу жизни, собраться в поход, испытать себя и свои способности в отрыве от привычных благ цивилизации.

Веревочный городок и вязаные "одежки"

Во время фестиваля на праздничных площадках в центре города появятся 29 деревянных телег с сеном и тыквами, аллея из тыквенных фонарей. На Тверском бульваре дети от трех лет смогут потренировать ловкость и чувство равновесия в веревочном городке. Там же москвичи смогут сыграть в гигантские шахматы. Столешников переулок будет укутан в вязаные "одежки". В них облачатся ярмарочные домики, фонари и кадки.