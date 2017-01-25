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Более 10 тыс. единиц спецтехники убирают Москву после сильного снегопада

Москва
25 января, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
За последние сутки в столице выпало почти 20% месячной нормы осадков
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столичные коммунальщики в непрерывном режиме ликвидируют последствия снегопада, который обрушился на город накануне вечером. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Специализированная техника в 23:00 и 5:00 мск выходила на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", - сказал Бирюков.

По его словам, с 23:00 мск в Москве также начались работы по механизированной и ручной уборке от снега и наледи тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, ТПУ с последующей их противогололедной обработкой.

Заммэра уточнил, что в уборке города задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и порядка 38 тыс. рабочих ручной уборки. "В Москве в круглосуточном режиме продолжаются работы по вывозу снега на снегосплавные пункты", - сказал Бирюков.

Он обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники в сопровождении машин автоинспекции.

Заммэра напомнил, что с начала января прирост снега в Москве составил 58 см, а за весь осенне-зимний период - 212 см при среднеклиматической годовой норме 152 см. За последние сутки в городе выпало почти 20% месячной нормы осадков.

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