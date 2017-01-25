Более 10 тыс. единиц спецтехники убирают Москву после сильного снегопада

В Хакасии открыта первая военная кафедра, где будут готовить офицеров запаса ВКССибирь 25 января, 10:20
Сбербанк считает иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственностиЭкономика и бизнес 25 января, 10:12
На "Святогор" пришел новый тепловозНовости партнеров 25 января, 10:10
Два подпольных завода по разливу алкоголя выявлены в Иркутской областиСибирь 25 января, 10:08
Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация об их закрытии невернаСпорт 25 января, 10:08
Баталова: вопрос с критериями для восстановления ПКР затягиваетсяСпорт 25 января, 10:02
"Временный" чемпион мира по боксу Бивол 23 февраля проведет бой с австралийцем БерриджемСпорт 25 января, 9:54
Футболист "Бордо" Ямбере покинул "Анжи" и перешел в АПОЭЛСпорт 25 января, 9:45
В Казахстане стартовала эстафета Огня 28-й зимней УниверсиадыСпорт 25 января, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столичные коммунальщики в непрерывном режиме ликвидируют последствия снегопада, который обрушился на город накануне вечером. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специализированная техника в 23:00 и 5:00 мск выходила на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", - сказал Бирюков.
По его словам, с 23:00 мск в Москве также начались работы по механизированной и ручной уборке от снега и наледи тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, ТПУ с последующей их противогололедной обработкой.
Заммэра уточнил, что в уборке города задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и порядка 38 тыс. рабочих ручной уборки. "В Москве в круглосуточном режиме продолжаются работы по вывозу снега на снегосплавные пункты", - сказал Бирюков.
Он обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники в сопровождении машин автоинспекции.
Заммэра напомнил, что с начала января прирост снега в Москве составил 58 см, а за весь осенне-зимний период - 212 см при среднеклиматической годовой норме 152 см. За последние сутки в городе выпало почти 20% месячной нормы осадков.