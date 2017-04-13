МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пилотный проект по улучшению медицинской помощи пожилым пациентам с несколькими хроническими заболеваниями, проходивший в 2015-2016 годах в столице, будет распространен на все поликлиники Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения городской поликлиники № 175.

"В ходе эксперимента были созданы специальные участки, к которым прикрепляется небольшое количество пациентов с хроническими заболеваниями, так чтобы врач мог индивидуально работать с каждым, назначать лечение, общаться, вовремя назначать госпитализацию. Эксперимент удался и сейчас внедряется в другие клиники. У нас уже около 60 тыс. пациентов изъявили желание перейти на эту систему", - сказал Собянин.

Он пояснил, что в связи с ростом средней продолжительности жизни москвичей до 77 лет появилась достаточно большая категория пожилых пациентов, которым требуется не стандартный, а индивидуальный подход в наблюдении и лечении.

В материалах правительства Москвы, предоставленных журналистам, подчеркивается, что внедряемая система помощи предполагает, что пожилые москвичи с хроническими заболеваниями смогут звонить своим врачам.

"Пациенты получили возможность в случае необходимости связываться с лечащим врачом или медсестрой по телефону, чтобы получить консультацию по вопросам приема лекарств и состояния здоровья", - говорится в документе. Врачи-терапевты закреплены за небольшими участками (не более 450-500 человек), поэтому теперь появится возможность разработать индивидуальный план лечения для каждого пациента.

Все поликлиники - к концу 2017 года

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в настоящий момент в столичных поликлиниках 209 врачей имеют специализированные участки по работе с пожилыми пациентами. "К концу этого года таких врачей будет 400, то есть в каждом филиале поликлиники будет такой врач", - пояснил Хрипун.

Мэр отметил, что внедрение таких участков не должно проходить формально.

"Если подходить формально, сделать кабинет, посадить доктора, а ничего там происходить не будет, мы только дискредитируем программу, поэтому надо внимательно относиться к тому, что происходит в поликлиниках, какая квалификация у врачей, какое отношение к больным. Необходимо обеспечить процесс внедрения в другие поликлиники таким образом, чтобы он дал качественный результат и с точки зрения лечения, и с точки зрения отношения к пациентам", - подчеркнул Собянин.

Также мэр сообщил, что врачам, работающим индивидуально с пожилыми пациентами, планируется увеличить заработную плату. "Несмотря на то, что число закрепленных за таким врачом пациентов уменьшилось, они требуют кратно больше внимания, поэтому мы сейчас думаем по поводу того, чтобы установить гранты поликлиникам, которые уже внедрили эту систему", - отметил мэр.

Он отметил, что врачам, ведущим пожилых пациентов с несколькими хроническими заболеваниями, предлагается присвоить статус врача общей практики.

"Необходимо учитывать то, что на врача общей практики ложится больше ответственности и больше нагрузки, поэтому мы тоже считаем, что для них должна быть введена дополнительная оплата труда", - сказал Собянин.

О проекте

В течение 2015-2016 годов пилотный проект по индивидуальной медпомощи пожилым пациентам с несколькими хроническими заболеваниями проходил в восьми поликлиниках: № 175, 191, 64, 218, 170, 45, 46 и консультативно-диагностическом центре № 2. Проект предложил новые принципы работы врачей-терапевтов с пациентами пенсионного возраста, имеющими три и более хронических заболевания, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет второго типа, бронхиальную астму.

За каждым пациентом был закреплен врач, время первичного приема увеличилось до 40 минут, а повторного - до 20. Для каждого был разработан индивидуальный план лечения, пациенты получили возможность в случае необходимости связываться с лечащим врачом или медсестрой по телефону для консультации.

В результате на 48% увеличилось число пациентов с нормализовавшимся артериальным давлением, на 25% - с нормализовавшимся уровнем холестерина, на 9% снизилась частота вызовов бригад скорой помощи (по сравнению с пациентами, не участвовавшими в проекте). Количество пациентов, удовлетворенных медпомощью, выросло с 65% до 92%.

Городская поликлиника № 175 и ее пять филиалов обслуживают население районов Ивановское, Измайлово, Восточное Измайлово, Вешняки - всего более 206 тыс. человек. В смену поликлиника способна принять 4209 пациентов. По словам главного врача Алексея Тернавского, по итогам пилотного проекта по оказанию индивидуальной помощи пожилым людям с несколькими хроническими заболеваниями, смертность среди этой категории пациентов снизилась на 20%.

Врачи поликлиники положительно оценивают проект. "Сначала не было до конца понятно, для чего и как внедряется этот эксперимент, но сейчас после двух лет мы считаем его отличным, пациенты получают больше внимания, подход к каждому более индивидуальный", - считает врач Лариса Бабенкова.