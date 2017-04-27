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Праздничная подсветка заработает в Москве в майские выходные

Москва
27 апреля, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

К 9 мая на 40 цифровых билбордах и на медиафасадах зданий на Арбате и здании Центрального телеграфа покажут праздничные видеоролики

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Архитектурно-художественная подсветка столицы в первую декаду мая будет работать в особом, праздничном режиме. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Праздничная подсветка будет радовать москвичей в вечернее и ночное время. Во время салюта на Поклонной горе 9 мая, как и в предыдущие годы, планируется задействовать прожекторы для подсветки ночного неба", - сказал Бирюков.

По его словам, в праздники на 40 цифровых билбордах и на медиафасадах зданий на улице Арбат и здании Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видеоролики. Кроме того, на знаковых площадках города установят более 130 декоративных конструкций.

На смотровой площадке Воробьевых гор появится мультимедийный костер "Живой огонь" высотой 24 метра, на Триумфальной арке - масштабная конструкция "Звезды", на Новоарбатском мосту - флаговые конструкции "День Победы. 9 Мая". В пешеходных зонах установят арт-объекты "Книга" с экранами, на которых будет транслироваться хроника военных лет, информация о событиях и героях войны, а также стенды "Сквозь время" с видами современной Москвы и Москвы военных лет.

"В преддверии майских праздников московские цветники оформят виолой в количестве 5,5 млн цветков, ее высадят на площади более 74 тыс. квадратных метров", - сообщил Бирюков.

Он добавил, что ко Дню Победы в Москве высадят почти 12 млн тюльпанов элитных сортов на площади более 200 тыс. квадратных метров.

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