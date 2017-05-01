Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
1 мая, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Днем при переменной облачности местами возможны кратковременные осадки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Май в Московском регионе начнется с солнечной, теплый погоды, местами не исключен небольшой дождь. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области будет от 17 до 22, на юге до 26 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Во вторник, 2 мая, при переменной облачности местами вновь ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве будет 9-11, по области - от 6 до 11 градусов. Днем в стольце воздух прогреется до 18-20, по области - до 17-22 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Смотрите также

Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве

Шествия, забеги и большой татарский пирог: в 700 городах России празднуют Первомай

Безопасность на майские праздники в Москве будут обеспечивать более 22 тыс. человек

МЧС обеспечит пожарную безопасность на 21 объекте в Москве на 1 Мая

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
СМИ: у берегов Великобритании задержали семерых, предположительно, украинцев
4
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
5
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
6
Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции
7
СМИ: Блэр объявил о возвращении в британскую политику в связи с Brexit
Темы дня
Загрузка...
Реклама