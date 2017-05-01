Небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Май в Московском регионе начнется с солнечной, теплый погоды, местами не исключен небольшой дождь. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области будет от 17 до 22, на юге до 26 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Во вторник, 2 мая, при переменной облачности местами вновь ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве будет 9-11, по области - от 6 до 11 градусов. Днем в стольце воздух прогреется до 18-20, по области - до 17-22 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.