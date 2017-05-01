Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спецавиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве в случае необходимости. Как сообщили в диспетчерской столичного авиаузла, к вылету для метеоразведки готовы 10 самолетов.

"Погода сегодня ожидается солнечная, хотя появятся и облака, местами не исключен небольшой, кратковременный дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней", - пояснили в диспетчерской.

Планируется использовать самолеты Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Дежурство продлится до конца дня 1 мая, несмотря на то, что сильные дожди не прогнозируются.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов - йодистого серебра и мелкодисперстного цемента - на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

По традиции облака над столицей разгоняют на День Победы, День России и День города. Метеозащита 1 мая впервые была объявлена в 2016 году.