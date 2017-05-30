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Около 400 звонков поступило на горячую линию МЧС после урагана в Москве

Москва
30 мая, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Людей в первую очередь интересовала судьба их близких, сообщили в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи МЧС России

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Около 400 звонков поступило на телефон горячей линии психологов МЧС после урагана в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

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"Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим, близким погибших и пострадавших при урагане в Москве по телефону горячей линии 8 (800) 775-17-17. На настоящий момент на нее поступило около 400 звонков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, людей в первую очередь интересовала судьба их близких, также поступали звонки по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Родственников погибших психологи МЧС России будут сопровождать при проведении процедуры опознания. Они окажут не только психологическую помощь на всех ее этапах, но и необходимую информационную поддержку", - отметили в пресс- службе.

По данным СК, жертвами прошедшего накануне урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек.

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