В Московском регионе ожидается холодная погода

Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 годуАрмия и ОПК 3 июня, 7:03
Видаль и Санчес вошли в окончательный состав сборной Чили на Кубок конфедерацийСпорт 3 июня, 6:29
Франция хочет поставлять "Мистрали" странам АТРМеждународная панорама 3 июня, 6:27
В Московском регионе ожидается холодная погодаМосква 3 июня, 6:06
Ариана Гранде навестила в больнице детей, пострадавших на ее концерте в МанчестереОбщество 3 июня, 6:06
Экс-сотрудник спецслужбы: АНБ тестировало методы электронной слежки на Олимпиаде-2002Международная панорама 3 июня, 5:21
СМИ: "Зенит" начал переговоры с "Аталантой" о покупке двух футболистовСпорт 3 июня, 4:06
В Венесуэле сторонники президента обвинили генпрокурора в связях с терроризмомМеждународная панорама 3 июня, 4:02
Welt: два сотрудника рок-фестиваля Rock am Ring задержаны по делу о подготовке терактаМеждународная панорама 3 июня, 3:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Холодная, ветреная и сырая погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9-11, по области - от 7 до 12 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается северо-западный до 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Днем в воскресенье погода не изменится - будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 13-15 градусов, в Подмосковье будет плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.