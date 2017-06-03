В Московском регионе ожидается холодная погода

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Холодная, ветреная и сырая погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9-11, по области - от 7 до 12 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается северо-западный до 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Днем в воскресенье погода не изменится - будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 13-15 градусов, в Подмосковье будет плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.