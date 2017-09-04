В связи с запуском фейерверков в честь Дня города 9 сентября в Москве перекроют ряд улиц

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Некоторые улицы в Москве перекроют 9 сентября на время запуска фейерверков в честь Дня города. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Перекрытия в связи с проведением праздничных фейерверков в честь Дня города 9 сентября будут введены в следующих местах: на Москворецкой набережной - с 20:30 до 21:30; в Вологодском проезде - с 20:50 до 21:10; на Раушской набережной - с 20:50 до 21:10; на улице Кадырова - с 20:50 до 21:10 мск", - говорится в сообщении ЦОДД.

Кроме того, движение транспорта ограничат более чем на 20 улицах и переулках Москвы с 5 по 12 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Москва будет отмечать 870-летие 9 и 10 сентября. Общий лозунг праздника - "Москва - город, где создается история". Он также появится на плакатах. Концепция предполагает рассказ о тех людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве.

Весь город оформят в стиле русского авангарда. При этом с 1 по 10 сентября пройдет специальный фестиваль "Юбилей Москвы".