Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню города

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичные власти в четверг впервые запустили тематический поезд, посвященный 870-летию Москвы. Поезд будет курсировать на Кольцевой линии метро с этого дня и до Нового года, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Мы запустили поезд, приуроченной к юбилею Москвы. Снаружи он оформлен в стиле дизайнерских эскизов Поповой и Степановой [популярные советские художники-авангардисты]. А внутри более 70 архивных фотографий, посвященных выдающимся москвичам", - сказал Немерюк.

По его словам, редкие архивные фотографии удалось получить благодаря сотрудничеству с киностудиями и историческими музеями.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что москвичи и гости столицы положительно относятся к идее ввода различных тематических поездов на линиях метрополитена.

"Сейчас у нас курсирует 22 тематических поезда, с учетом сегодняшнего запуска нового - будет 23. Это один из подарков столичным жителям ко Дню города. Кроме того, в этот день метро будет работать круглосуточно", - добавил он.

Празднование 870-летнего юбилея Москвы будет проходить с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным известным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие. Весь город оформят в стиле русского авангарда.