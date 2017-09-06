Глава Фонда Солженицына: монумент "Стена скорби" станет местом памяти для всего народа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Монумент "Стена скорби", который будет воздвигнут в центре Москвы в память о жертвах политических репрессий, станет местом памяти для всего народа. Об этом заявила в среду президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, член совета Фонда Памяти Наталия Солженицына. В среду она приняла участие в первом авторском вечере совместного культурно-просветительского проекта Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и Московского дома книги.

"Вот эта "Стена скорби", которую мы поставим, она не столько нужна погибшим, не столько нужна их родственникам, сколько нужна всему нашему народу", - считает Солженицына. "Это как дорожная карта для народа, нам необходимо знать об этом прошлом. Эта "Стена" строится для нашего народа, чтобы мы не были Иванами, родства не помнящими", - сказала она.

Солженицына отметила важность возведения памятника и для еще живых жертв репрессий, и для близких тех, кто погиб в ГУЛАГе. "Мы понимаем, насколько огромным для них личным событием будет воздвижение в Москве вот такой "Стены скорби". И для них даже неважно, будет она высокая или низкая, красивая - некрасивая, где она будет стоять, важно, что она будет", - уверена она.

По словам Солженицыной, лично для нее "Стена скорби" станет местом, куда она сможет прийти и помянуть, в том числе, своего деда, который был арестован в 1938 году и погиб в лагере в 1943 году.

По ее мнению, жертвами репрессий следует считать не только арестованных, но и членов их семей. "Говорят и считают, сколько людей [стали жертвами репрессий], но всегда считают ровно тех, кого арестовали, и забывают помножить их на тех, кого не арестовали, но кто был в их семье, на жен, на детей", - пояснила она.

Не спорьте о цифрах

При этом сами споры о точной численности погибших в ГУЛАГе Солженицына назвала безнравственными. "Я вообще считаю, что споры о цифрах погибших безнравственны, и, кроме того, они уводят от сути вопроса. И в стране, в которой Достоевский писал, что одна слезинка ребенка не стоит счастья будущих поколений, стыдно спорить: 4 млн было приговоренных, из них 700 тыс. расстрелянных или 829 [тыс.], вот это безнравственные споры", - заявила глава Фонда Солженицына.

Она обратила внимание, что до сих пор неизвестно, сколько точно человек погибло в ГУЛАГе, "потому что не все архивы открыты". Кроме того, добавила Солженицына, невозможно подсчитать число погибших в ходе следствия, до суда, а также число погибших в ходе сталинских депортаций народов, потому что такой учет не велся.

Указ о создании монумента жертвам политических репрессий подписал президент России Владимир Путин осенью 2015 года. Открытие мемориала, строящегося на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова, запланировано на 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.