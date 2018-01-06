Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропортах Москвы

Москва
6 января, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

В аэропортах столицы были задержаны и отменены около 80 авиарейсов за последние два дня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиационного узла. Об этом сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.

Смотрите также

Несколько рейсов "Аэрофлота" в Нью-Йорк задержаны из-за погодных условий в США

Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи увеличением пассажиропотока в праздничные дни и неблагоприятными погодными условиями контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла", - сообщила она.

По словам Коротковой, Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте устанавливает причины задержек и отмены авиарейсов.

"В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавила представитель ММТП.

За последние два дня во время снегопада в московских аэропортах были задержаны и отменены около 80 авиарейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Вулф полагает, что выход в свет его книги приведет к уходу Трампа с поста президента США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама