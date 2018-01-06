Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропортах Москвы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиационного узла. Об этом сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи увеличением пассажиропотока в праздничные дни и неблагоприятными погодными условиями контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла", - сообщила она.

По словам Коротковой, Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте устанавливает причины задержек и отмены авиарейсов.

"В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавила представитель ММТП.

За последние два дня во время снегопада в московских аэропортах были задержаны и отменены около 80 авиарейсов.