Археологи нашли на Тамани могилу чиновника IV века до н.э. с орудием его труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН открыла сельскохозяйственное поселение эпохи Боспорского царства, датированное примерно IV веком до н.э., на месте строительства автодороги к мосту через Керченский пролив на Таманском полуострове.

Исследования показали, что одним из жителей античной деревни был чиновник, который отвечал за учет сельскохозяйственной продукции.

"Археологические раскопки велись на площади почти 70 тыс. кв. м, что позволило детально исследовать значительные участки древних жилых, хозяйственных и погребальных комплексов широкого временного диапазона: от позднеархаической эпохи до периода позднего средневековья. К периоду существования Боспорского царства в Северном Причерноморье относятся жилые и хозяйственные постройки, а также погребальные сооружения. По характеру захоронений и предметам, найденным в них, можно судить об уровне достатка и даже иногда о профессии жителей сельских поселений, снабжавших продовольствием античные полисы, в том числе Фанагорию", - рассказал ТАСС начальник Античной новостроечной экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев.

Он сообщил, что археологи обнаружили в одной из древних могил помимо характерного набора предметов - керамических сосудов, каменных, стеклянных и металлических украшений и предметов быта, целый мерный сосуд синопского производства с отпечатком клейма городских чиновников, удостоверивших его объем.

"Мерный сосуд - интересный нюанс из жизни того времени. Можно предположить, что кто-то из членов семьи, которой принадлежала эта катакомба, мог служить чиновником, ответственным за развес зерна или других продуктов сельского хозяйства, которое было основным занятием жителей исследованных поселений", - считает Соловьев.

Чиновник мерил зерно или вино

Историки не сомневаются, что найденный серый глиняный кувшин был официальной мерой объема, несмотря на то, что на нем нет никаких мерок. На него нанесено только прямоугольное клеймо с именами агораномов - греческих чиновников, которые ведали рынком, и рядом с надписями изображена эмблема в виде трезубца.

"Этот сосуд сам по себе служил мерой объема - как современная стеклянная посуда различного литража. Вероятнее всего, им отмеряли зерно. Его объем соответствует греческой хлебной мере веса - одному хойнику (1,094 л)", - пояснил Соловьев. Другим вариантом использования мерки, по мнению археолога, мог быть розлив вина. Но в этом случае речь шла, скорее, о продаже напитка населению, а не о приеме его у сельских жителей для реализации, поскольку собственного виноделия на Тамани в тот период не было.

Подобные сосуды, по словам Соловьева, встречались в античных полисах Северного Причерноморья (например, в Гермонассе), где велась торговля и отгружались товары для поставок в другие пункты, но для сельских поселений такая находка большая редкость, также как присутствие чиновника, который занимался развесом, отмериванием продукции непосредственно на месте ее производства.