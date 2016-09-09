В честь Обамы назвали новый вид червей-паразитов

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новый вид червей-паразитов назван в честь президента США Барака Обамы.

Как сообщили сразу несколько американских СМИ, включая научные издания, шистосомы (плоские черви) Baracktrema obamai были обнаружены в пресноводных черепахах, обитающих в Малайзии.

Открыл их и назвал ученый из штата Индиана Томас Платт, который, согласно публикациям, приходится дальним родственником действующему президенту США. Ранее он давал имена своих родных и близких и другим открытым им организмам, которых на его счету уже более трех десятков.

По словам Платта, черви напоминают ему Обаму. Как он заявил Associated Press, они "невероятно живучие", и он относится к ним с "почтением и феноменальным уважением".

Шистосомы - это паразиты, обитающие в крови млекопитающих, в том числе и людей. Заражение ими может приводить к развитию опасных заболеваний.

Научный отчет о работе опубликован в вестнике Journal of Parasitology.

О паразитах и заболевании

Шистосома (лат. schistosoma) - род трематод, облигатные паразиты с усложненным жизненным циклом. Личинки заражают млекопитающих, проникая через кожу, слизистые или при проглатывании. Обитают и спариваются в венозной крови, ею же и питаются.

Наибольшую опасность представляют шипы на яйцах шистосом, которые попадают через стенки кровеносных и лимфатических сосудов почти во все органы и ткани организма, протыкая и повреждая их.

Заражение шистосомозом приводит к тяжелейшим заболеваниям, начиная от варикозного расширения вен, заканчивая кистами и опухолями, в частности, шистосомоз может привести к раку мочевого пузыря, простаты, печени.