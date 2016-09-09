Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В честь Обамы назвали новый вид червей-паразитов

Наука
9 сентября, 11:36 дата обновления: 9 сентября, 11:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Открыл новый вид шистосом ученый Томас Платт, который, согласно публикациям, приходится дальним родственником действующему президенту
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новый вид червей-паразитов назван в честь президента США Барака Обамы.

Как сообщили сразу несколько американских СМИ, включая научные издания, шистосомы (плоские черви) Baracktrema obamai были обнаружены в пресноводных черепахах, обитающих в Малайзии.

Открыл их и назвал ученый из штата Индиана Томас Платт, который, согласно публикациям, приходится дальним родственником действующему президенту США. Ранее он давал имена своих родных и близких и другим открытым им организмам, которых на его счету уже более трех десятков.

По словам Платта, черви напоминают ему Обаму. Как он заявил Associated Press, они "невероятно живучие", и он относится к ним с "почтением и феноменальным уважением".

Шистосомы - это паразиты, обитающие в крови млекопитающих, в том числе и людей. Заражение ими может приводить к развитию опасных заболеваний. 

Научный отчет о работе опубликован в вестнике Journal of Parasitology.

О паразитах и заболевании

Шистосома (лат. schistosoma) - род трематод, облигатные паразиты с усложненным жизненным циклом. Личинки заражают млекопитающих, проникая через кожу, слизистые или при проглатывании. Обитают и спариваются в венозной крови, ею же и питаются.

Наибольшую опасность представляют шипы на яйцах шистосом, которые попадают через стенки кровеносных и лимфатических сосудов почти во все органы и ткани организма, протыкая и повреждая их.

Заражение шистосомозом приводит к тяжелейшим заболеваниям, начиная от варикозного расширения вен, заканчивая кистами и опухолями, в частности, шистосомоз может привести к раку мочевого пузыря, простаты, печени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
3
Путин уволил Астахова
4
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
5
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
6
Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова
7
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
Темы дня
Реклама