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В Казани объявлены имена 40 ученых-победителей конкурса мегагрантов

Наука
20 сентября, 23:01 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, сентября. /ТАСС
Мегагранты получили проекты в таких областях как физика, технологии материалов, биология, механика и машиностроение, науки о Земле, экологические науки и энергетика и рациональное природопользование
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© ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Десятки российских и зарубежных ученых стали победителями пятого конкурса мегагрантов, каждый из них получит для реализации своего проекта до 90 млн рублей в течение трех лет. Об этом сообщил во вторник журналистам директор департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергей Салихов, который принял участие во 2-й международной конференции "Наука будущего" в Казани.

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"Всего сорок, кто считал", - сказал Салихов, заканчивая чтение списка ученых-победителей пятого конкурса мегагрантов. Он будет опубликован на официальном сайте конкурса по адресу www.p220.ru.

На победу в пятом конкурсе мегагрантов претендовали 484 проекта. В финал прошли 110 из них, а прошедший в Казани Совет по грантам выбрал 40 лучших. При этом он руководствовался различными критериями, среди которых индекс цитируемости ученого-руководителя проекта.

"При прочих равных мы отдавали предпочтение регионам, мы отдавали предпочтение заявкам, которые представляют передовые, прорывные направления в науке", - сказал член Совета по грантам, заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков, добавив, что дискуссия была жаркой.

Заявки на мегагранты принимаются по 31 направлению исследований. В этом году самыми популярными из них стали физика и технологии материалов - пять и четыре проекта соответственно. По три проекта получили мегагранты в таких областях как биология, механика и машиностроение, науки о Земле, экологические науки и энергетика и рациональное природопользование, уточнил Салихов.

Все победители получили для реализации своих проектов мегагранты в размере от 20 до 30 млн рублей каждый год в течение трех лет. Как уточнил Салихов, максимальный размер мегагрантов может достигать 30 млн рублей в год, поэтому сэкономленные деньги будут потрачены на продление поддержки лабораторий, созданных на мегагранты прошлых конкурсов.

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