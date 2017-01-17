Российские ученые создали препарат для лечения непереносимости глютена

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ученые из Института молекулярной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова создали ферментное лекарство для лиц, страдающих пищеварительной непереносимостью глютена, который содержится в злаковых. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе вуза.

Исследователи установили, что фермент пшеницы тритикаин-альфа способен эффективно расщеплять глютеновые белки на пептиды, которые легко усваиваются организмом человека. Получив данный фермент биотехнологическими методами и запатентовав находку, ученые из Института молекулярной медицины создали на его основе лекарство в виде капсул для приема внутрь перед едой.

"В настоящий момент новое средство проходит доклинические испытания", - сообщил директор Института, доктор биологических наук Андрей Замятнин на международной рабочей встрече по молекулярной медицине, прошедшей на базе университета. Замятнина цитирует пресс-служба вуза.

Вызываемое глютеном нарушение пищеварения (целиакия) встречается примерно у 1% населения Земли. В настоящее время считается, что заболевание вызывает ген, ответственный за предрасположенность к целиакии. С середины XX века для лечения этого заболевания успешно применяют безглютеновую диету. В Европе и США существует специальная маркировка продуктов питания, не содержащих глютена.