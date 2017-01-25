"Кочующая клиника" и переработка водорослей: молодые ученые ищут пути развития Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Десять молодых ученых - студентов российских вузов стали участниками второго Международного арктического форума, который проходит в норвежском городе Тромсё. В интернациональных группах студенты смогли воплотить свои идеи в реальные проекты, направленные на освоение ресурсного потенциала, социальное развитие и поддержку экосистемы Арктики. Корреспонденты ТАСС побеседовали с несколькими участниками форума, которые презентовали свои проекты перед экспертным жюри.

Запуск врачей-кочевников

Социальный аспект является одной из ключевых составляющих в развитии арктических территорий, поэтому сегодня студенты активно изучают это направление и выдвигают все новые предложения. Одно из них прозвучало и на форуме в Тромсё - проект под названием Nomedic, образованным от сочетания слов nomad - кочевник и medic - врач, предполагает создание "кочующей клиники". Членом команды с российской стороны, которая представила проект, стала студентка МГИМО Юлия Павлова.

Она отметила, что проект предполагает создание команды волонтеров и врачей, которые будут доставлять лекарства и технику для проживающих в отдаленных районах коренных народов Севера, оказывать медицинскую помощь и обучать приемам ее оказания. "Мы задумались о том, что качество жизни коренного населения в отдаленных районах и кочующих народов сейчас гораздо ниже, чем жителей центральных частей северных стран. В долгосрочной перспективе было бы здорово также создать мобильную клинику, которая отправится по путям следования оленеводов", - пояснила Павлова.

"Фермы водорослей"

Еще одной темой, которую затронули молодые исследователи, стало производство биопродуктов. Команда ученых разработала проект строительства завода в Архангельской области по переработке морских водорослей для получения лекарств и косметических средств. Студент Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Антон Жигунов отметил, что безотходное производство содержащих полезные элементы биопродуктов - одно из перспективных направлений развития этого региона.

"С одной стороны, это позволит создать систему нового производства в регионе, а с другой - обеспечит рабочими местами местное население. Кроме того, реализация проекта позволит оформить новый технологический бренд. Это оптимальная возможность для реализации экологического предпринимательского проекта. Водоросли - возобновляемый ресурс, производство из них позволит свести к нулю негативное влияние на экологический баланс Арктики, а при расширении объемов производства возможно строительство так называемых "ферм водорослей", - уточнил Жигунов.

Усиление работы властей и ученых

Сразу несколько групп студентов сосредоточились в Норвегии на проблеме взаимодействия чиновников и научного сообщества. Молодые ученые предложили ряд механизмов для повышения эффективности подобной работы. К примеру, команда, в которую вошел магистрант Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Никита Редькин, обратила внимание на создание института взаимодействия через систему голосования.

"Проект направлен на создание института взаимодействия через систему голосования, применяемую в парламенте, на основе сценариев развития природной сферы Арктики в том или ином случае, предоставляемого учеными, непосредственно занимающимися проблемами глобального потепления, экологии и природопользования. На наш взгляд, политические решения должны приниматься на основе научного комплексного подхода, учитывающего всю возможную сеть вероятностных исходов того или иного природного события", - рассказал Редькин.

Иной вариант решения обозначенной проблемы выдвинула команда, в которую вошла студентка Сыктывкарского государственного университета имени П. Сорокина Надежда Камашева. "Одно из решений, которое мы разработали - это проведение учеными ознакомительных воркшопов, что позволило бы повысить уровень осведомленности о новейших данных в области исследований процесса изменения климата", - отметила она.

О форуме

Город Тромсё в 11-й раз принимает международную конференцию "Арктические рубежи", участники которой ежегодно обсуждают наиболее актуальные вопросы сотрудничества в высоких широтах, освоения богатого ресурсного потенциала Арктики и сохранения ее уникальных экосистем. В рамках этой конференции проходит Международный арктический студенческий форум, который завершится 25 января.

В форуме принимают участие студенты из России, Норвегии, Канады, Финляндии и Великобритании и других стран. Российские участники форума являются студентами бакалаврских и магистерских программ обучения и победителями конкурса, проведенного Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией "Акваплан Нива".