Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге объявлен всероссийский конкурс на проект экспедиции в Африку

Наука
26 января, 19:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Победитель получит грант в размере около €2 тыс. на поездку длительностью 1,5 месяца
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Всероссийский конкурс на лучший студенческий проект экспедиции в Африку "Голос Африки" для молодых антропологов, фольклористов, социолингвистов и историков объявлен в Петербурге, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

"Победитель получит грант на проведение междисциплинарных исследований в одной из стран Африки южнее Сахары, он ориентирован на полевые исследования. К рассмотрению принимаются любые проекты, принадлежащие сфере социальных наук - антропологии, фольклористике, социолингвистике, истории", - уточнили в пресс-службе.

Заявки от соискателей принимаются до 15 апреля, итоги подведут в мае нынешнего года.

Конкурс и грант в размере около €2 тыс., предполагающий экспедицию длительностью 1,5 месяца, учредили коллеги аспиранта СПбГУ Евгения Шурыгина, погибшего в результате несчастного случая в сентябре 2016 года, за два дня до отправки в экспедицию в Эфиопию. Конкурс планируется сделать ежегодным.

Экспедиция победителя конкурса должна быть согласована с вузом, где он обучается. После поездки ученому, получившему грант, предстоит не только представить письменный отчет о проделанной работе, но и выступить с докладом на семинаре африканистов СПбГУ. Лучшие работы определит жюри, в состав которого вошли ведущие российские африканисты, пятеро из них - из СПбГУ.

По словам одного из членов жюри, профессора СПбГУ Александра Желтова, "на сегодняшний день Африка с ее разнообразием, потенциалом и острейшими проблемами относится к недостаточно изученным регионам". "К примеру, сотни языков континента до сих пор не описаны или описаны очень фрагментарно", - отметил он. Конкурс и грант "создаст новые возможности и стимулы для молодых ученых и привлечет внимание к интереснейшему, но часто обойденному вниманием региону", добавил ученый.

Евгений Шурыгин с 2009 года регулярно ездил в этнографические экспедиции в Эфиопию - сначала как студент, затем как руководитель группы студентов-эфиопистов. Он владел амхарским языком и геэзом, изучал язык народа оромо, с 2015 года работал переводчиком в Международном Комитете Красного Креста в Аддис-Абебе. Параллельно Шурыгин продолжал антропологические исследования среди народа оромо-борана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
7
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
Темы дня
Реклама