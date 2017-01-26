В Петербурге объявлен всероссийский конкурс на проект экспедиции в Африку

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Всероссийский конкурс на лучший студенческий проект экспедиции в Африку "Голос Африки" для молодых антропологов, фольклористов, социолингвистов и историков объявлен в Петербурге, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
"Победитель получит грант на проведение междисциплинарных исследований в одной из стран Африки южнее Сахары, он ориентирован на полевые исследования. К рассмотрению принимаются любые проекты, принадлежащие сфере социальных наук - антропологии, фольклористике, социолингвистике, истории", - уточнили в пресс-службе.
Заявки от соискателей принимаются до 15 апреля, итоги подведут в мае нынешнего года.
Конкурс и грант в размере около €2 тыс., предполагающий экспедицию длительностью 1,5 месяца, учредили коллеги аспиранта СПбГУ Евгения Шурыгина, погибшего в результате несчастного случая в сентябре 2016 года, за два дня до отправки в экспедицию в Эфиопию. Конкурс планируется сделать ежегодным.
Экспедиция победителя конкурса должна быть согласована с вузом, где он обучается. После поездки ученому, получившему грант, предстоит не только представить письменный отчет о проделанной работе, но и выступить с докладом на семинаре африканистов СПбГУ. Лучшие работы определит жюри, в состав которого вошли ведущие российские африканисты, пятеро из них - из СПбГУ.
По словам одного из членов жюри, профессора СПбГУ Александра Желтова, "на сегодняшний день Африка с ее разнообразием, потенциалом и острейшими проблемами относится к недостаточно изученным регионам". "К примеру, сотни языков континента до сих пор не описаны или описаны очень фрагментарно", - отметил он. Конкурс и грант "создаст новые возможности и стимулы для молодых ученых и привлечет внимание к интереснейшему, но часто обойденному вниманием региону", добавил ученый.
Евгений Шурыгин с 2009 года регулярно ездил в этнографические экспедиции в Эфиопию - сначала как студент, затем как руководитель группы студентов-эфиопистов. Он владел амхарским языком и геэзом, изучал язык народа оромо, с 2015 года работал переводчиком в Международном Комитете Красного Креста в Аддис-Абебе. Параллельно Шурыгин продолжал антропологические исследования среди народа оромо-борана.