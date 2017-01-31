Японские ученые обнаружили на Луне кислород из атмосферы Земли

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Частицы кислорода из атмосферы Земли присутствуют на Луне, при чем впервые они попали туда около 2,4 млрд лет назад. Об этом сообщил Университет Осаки, чьи специалисты провели соответствующее исследование.

Они проанализировали данные с научного аппарата "Кагуя", запущенного 10 лет назад для изучения спутника нашей планеты. В результате им удалось установить, что в те периоды, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии, ионы кислорода из земной атмосферы могут попадать на Луну. Преодолеть расстояние в 384 тысячи км им помогает энергия солнечных ветров. В остальное время характеристики ионов вокруг Луны отличаются.

Японские ученые также считают, что впервые это процесс начался около 2,4 млрд лет назад. Тогда произошла так называемая кислородная катастрофа, которая привела к значительному изменению состава атмосферы Земли и появлению в ней свободного кислорода.

"Большая часть кислорода на Земле производится за счет фотосинтеза. Наше исследование подтверждает, что процессы на нашей планете оказывают непосредственное влияние на Луну", - отметил профессор Университета Осаки Кэнтаро Тэрада.

Изучению Луны отведено большое место в космической программе Японии. В частности, с помощью запущенного в 2007 году аппарата "Кагуя" удалось получить множество высококачественных снимков поверхности спутника Земли, которые были впоследствии использованы специалистами корпорации Google для создания его трехмерной модели. В ближайшем будущем японские специалисты также намерены запустить на Луну свой первый автоматический космический аппарат с посадочным модулем.