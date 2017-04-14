Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 9 тыс. человек из разных регионов России посетили международную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов", которая проходит в МГУ имени Ломоносова с 10 по 14 апреля. Об этом на сессии Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте России по науке и образованию сообщил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий.

"Сегодня завершается форум "Ломоносов". Впечатления - я подъезжал на открытие и видел от метро "Университет" до библиотеки (Фундаментальной библиотеки МГУ - прим. ТАСС) колонну в четыре ряда, шли люди непрерывной толпой... Это все люди шли на форум. Приехали все из разных регионов - 9 тыс. приехало на форум", - сказал Садовничий, выступая в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Конференция "Ломоносов" традиционно проходит в МГУ. Она объединяет активных студентов, аспирантов, молодых ученых и привлекает их к решению задач современной науки, сохранению и развитию единого международного научно-образовательного пространства.