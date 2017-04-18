Саркофаги и более тысячи артефактов эпохи фараонов обнаружены в гробнице под Луксором

КАИР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Несколько саркофагов и более тысячи разнообразных артефактов эпохи Древнего Египта обнаружены археологами близ современного города Луксор, расположенного на юге страны. Об этом открытии в День всемирного наследия объявил египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

Он рассказал, что на западе Луксора, в гористой местности Дараа Абу эн-Нага, примыкающей ко всемирно известной Долине царей, египетские археологи вскрыли гробницу, которая принадлежала одному из наиболее высокопоставленных вельмож времен 18-й династии фараонов (1550-1292 годы до нашей эры) - городскому судье по имени Ау-Сархат. Ученые извлекли на поверхность шесть саркофагов с мумиями и 1050 артефактов, среди которых погребальные маски, десятки керамических изделий и несколько сотен миниатюрных ритуальных статуэток - ушебти.

Министр пояснил, что большинство предметов находится в очень хорошем состоянии. "На некоторых изделиях цвета настолько яркие, что можно подумать, будто они были покрашены только несколько дней назад", - заметил аль-Анани.

В найденной учеными гробнице, помимо основного зала, есть еще две камеры, к изучению которых специалисты приступили совсем недавно. Как считает глава Управления исторических памятников Луксора профессор Мустафа Вазири, захоронение Ау-Сархата само по себе уникально, но еще более удивительные открытия будут сделаны во время дальнейшего исследования найденных камер.