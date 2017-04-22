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"Всероссийскую лабораторную" по научной грамотности написали в 34 городах

Наука
22 апреля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Акция прошла на 155 площадках, в том числе в городе Чжухай в Китае
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Массовая акция "Всероссийская лабораторная", посвященная научной грамотности, прошла в 34 городах, в том числе в китайском Чжухае. Только в российской столице в ней приняли участие 3,5 тысячи человек, сообщили ТАСС организаторы. Общее количество участников акции уточняется.

"Акция прошла на 155 площадках в 34 городах, в том числе в городе Чжухай провинции Гуандун в Китае", - сообщили в оргкомитете акции.

Участники акции, "лаборанты", получали 20 заданий из разных областей знания о том, как устроен мир. На ответы отводилось 45 минут. Руководили процессом "завлабы" - известные ученые из российских университетов и институтов.

Всего за выполнение заданий можно было получить 61 балл. На данный момент лидирует с оценкой 59 баллов красноярский школьник Владислав Дьяконов, писавшему "лабораторную" в Сибирском федеральном университете. Организаторы продолжают подводить итоги.

Организатором "Всероссийской лабораторной" выступил "Рыбаков фонд" - некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой предпринимательства, образования и социальных некоммерческих проектов. Акцию поддержала, в частности, Российская академия наук.

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