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Голландские студенты создали первый в мире "биоразлагаемый" автомобиль

Наука
2 мая, 15:17 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

В основе элементов конструкции автомобиля лежит льняное волокно

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ГААГА, 2 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Группа студентов Эйндховенского университета создала первый в мире автомобиль, полностью состоящий из биоразлагаемых материалов.

Об их разработке рассказывает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, в настоящее время студенты завершают все работы и ждут запланированной на 8 мая проверки со стороны национального агентства по организации дорожного движения, которое должно выдать разрешение на использование транспортного средства на дорогах общественного пользования. Разработчики надеются начать дорожные испытания сразу после того, как получат "зеленый свет".

"В основе многих элементов конструкции автомобиля лежит льняное волокно, - рассказал один из участников проекта Лус ван дер Беукен. - Лен имеет очень прочную структуру. И если его волокна накладывать друг на друга под различными углами, то можно создать панели, выдерживающие сравнение с углеволокном и алюминием, которые активно используются автомобильной промышленностью в настоящее время".

Одним из спонсоров проекта является компания TomTom, которая специализируется на производстве навигационных систем. "Вчера - глупая идея, завтра - технологический прорыв, - отметил ее представитель Карло ван де Вейер, возглавляющий департамент по разработке решений для дорожного движения. - Они додумались до того, что мне никогда бы и в голову не пришло".

Студенты окрестили свое первое творение "Лина". Автомобиль, который приводит в движение электромотор, способен перевозить четырех человек.

По мнению ван де Вейера, проект является многообещающим, однако ожидать запуска таких транспортных средств в массовое производство в ближайшем будущем не стоит. "Производители всегда проявляли сдержанность в отношении подобных экспериментов, - заметил он. - Однако я уверен, что они будут внимательно следить за тем, что делают студенты, и как дальше развивается этот проект".

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