В США вышла книга о возможных сценариях первого контакта с инопланетянами

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Каким может оказаться первый контакт человечества и инопланетного разума? Американский специалист по квантовой физике Джим аль-Халили в только что вышедшей в свет книге "Инопланетяне: ведущие ученые о поисках внеземной жизни" (Aliens: The World's Leading Scientists on the Search for Extraterrestial Life) приводит мнения, которые опровергают голливудские "страшилки" о злобных инопланетных чудовищах.

Согласно одной из таких "страшилок", инопланетяне, якобы, могут питаться людьми, однако астробиолог Льюис Дартнелл считает такие предположения полной чушью, поскольку внеземная форма жизни явно не будет похожа по биохимическому составу на живые существа на Земле и, следовательно, не способна усваивать земные аминокислоты. По той же причине невозможно смешение людей и инопланетян. Если уж человека нельзя скрестить с шимпанзе, то что говорить об обитателях других планет, указал в этой связи Дартнелл, назвав такие спекуляции "совершенно невероятными".

Инопланетяне явно не будут похожи на людей, уверена специалист в области нейробиологии и нейрофизиологии Энил Сет. "Различия между инопланетянами и людьми будут более глубокими, чем между человеком и осьминогом", - считает она. А космолог Мартин Риз утверждает, что человечество вообще не столкнется с органической формой жизни, а лишь с внеземной техникой - например, исследовательскими зондами.

Еще один расхожий миф, который опровергается в книге - предположения о том, что инопланетяне захватят земные ресурсы, например воду или металлы. Это совершенно нелогичное предположение, утверждает Дартнелл. На Земле большая часть металлов находится не в земной коре, а в мантии и поэтому для инопланетян гораздо проще добывать металлы на астероидах, а не на Земле. Что же касается воды, то ледяные луны Юпитера могли бы послужить для них поистине неисчерпаемым источником.

Какова же может быть цель появления инопланетян на Земле? По мнению опрошенных экспертов, побудительным мотивом может быть любопытство. "Если инопланетяне когда-то и появятся на Земле, - считает Льюис Дартнелл, - то это будут ученые - специалисты по изучению живых организмов, по истории и лингвистике, стремящиеся ознакомиться с конкретными аспектами жизни Земли".