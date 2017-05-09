Сборная России заняла второе место на Азиатской олимпиаде по физике

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ЯКУТСК, 9 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Сборная России заняла второе место на XVIII Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в Якутске с 1 по 9 мая. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя оргкомитета по проведению олимпиады Виталий Шевченко.
Первое место в олимпиаде, в которой участвовали представители 24 стран, заняла команда Китая.
"Это лучший результат за последние несколько лет участия России в Азиатской олимпиаде. В течение ближайшей недели из числа участников будет сформирована сборная страны, которая будет выступать на международной олимпиаде по физике в Индонезии", - сказал он.
По словам проректора по учебной работе Московского физико-технического института Артема Воронова, Азиатская олимпиада по физике - финальная тренировка перед Международной олимпиадой - самой массовой по количеству стран-участниц. "Нам удалось достойно выступить на Азиатской олимпиаде, желаю дальнейшего успеха сборной страны в Индонезии", - сказал он.
Лучшие результаты в российской сборной у четырех ребят, которые выиграли золотые медали: Василий Югов (Пермь), Станислав Крымский (Санкт-Петербург), Дмитрий Плотников (Москва) и Артем Петров (Санкт-Петербург).