Диссовет БелГу получил материалы по диссертации Мединского

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГу) получил материалы по диссертации министра культуры России Владимира Мединского и в ближайшие дни назначит заседание диссовета по ней. Об этом ТАСС сообщил председатель совета диссертационного совета БелГу доктор исторических наук Николай Болгов.

"Пакет документов (по диссертации Мединского - прим. ТАСС) мы получили, работаем", - сказал Болгов.

Ученый добавил, что диссертационный совет рассмотрит работу Мединского в ближайшие дни.

"В скором времени будет назначено (заседание диссовета, на котором будет рассмотрена работа Мединского - прим. ТАСС)", - сказал он, добавив, что "скорее всего" это произойдет в течение недели.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - МГУ. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.