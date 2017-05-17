Диссовет БелГу получил материалы по диссертации Мединского

ЕСН планирует создать единый медиахолдинг после покупки РБКЭкономика и бизнес 17 мая, 13:46
Росприроднадзор проверит оборудование МНПЗ после выброса сероводорода в КапотнеОбщество 17 мая, 13:38
Диссовет БелГу получил материалы по диссертации МединскогоНаука 17 мая, 13:29
ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛСпорт 17 мая, 13:23
Мединский: стоимость коллекции Рерихов превышает 15 млрд рублейКультура 17 мая, 13:21
ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимостиЭкономика и бизнес 17 мая, 13:21
Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 17 мая, 13:16
Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информациейМеждународная панорама 17 мая, 13:14
Песков: обвинения в кибератаке на сайт Порошенко - демонстрация русофобской политики КиеваПолитика 17 мая, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГу) получил материалы по диссертации министра культуры России Владимира Мединского и в ближайшие дни назначит заседание диссовета по ней. Об этом ТАСС сообщил председатель совета диссертационного совета БелГу доктор исторических наук Николай Болгов.
"Пакет документов (по диссертации Мединского - прим. ТАСС) мы получили, работаем", - сказал Болгов.
Ученый добавил, что диссертационный совет рассмотрит работу Мединского в ближайшие дни.
"В скором времени будет назначено (заседание диссовета, на котором будет рассмотрена работа Мединского - прим. ТАСС)", - сказал он, добавив, что "скорее всего" это произойдет в течение недели.
История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".
Высшая аттестационная комиссия сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - МГУ. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.