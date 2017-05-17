Кабмин утвердил критерии вузов и научных организаций для присуждения своих ученых степеней

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило список критериев, по которым Минобрнауки может отобрать вузы и научные организации, желающие создать свои собственные диссертационные советы и присуждать ученые степени без утверждение решения диссовета Высшей аттестационной комиссией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о формировании перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", - говорится в документе. В этих абзацах говорится, в частности, о праве организаций создавать у себя диссоветы, утверждать положения о них, определять их состав, устанавливать порядок присуждения ученых степеней.

Условия

Вузы (без учета филиалов) и научные организации, желающие самостоятельно устанавливать порядок присуждения ученых степеней, должны отвечать следующим критериям: в них уже должен быть создан как минимум один диссовет; за последние три года было отменено не более 1% его решений о присуждении ученой степени.

Кроме того, количество публикаций за последний год в научных организациях, претендующих на право создавать свои диссертационные советы, должно быть не менее 30, а затраты на научные исследования и разработки составлять не менее 200 млн рублей в год. За последний год научные организации должны или потратить 1 млрд рублей на научные исследования и разработки, или опубликовать не менее 100 статей в журналах базы WoS в расчете на 100 своих исследователей.

Вузы должны удовлетворить двум требованиям из трех: за последний год затраты на научные исследования и разработки в расчете на одного научно-педагогического работника составляют не менее 1 млн рублей в год; количество научных публикаций в журналах базы WoS - не менее 100 на 100 научно-педагогических работников; а доля магистрантов, аспирантов и адъюнктов от общего числа обучающихся в этом вузе - не менее 20%.

При этом, если вуз имеет статус федерального университета или национального исследовательского университета, а также реализует разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты, то единственным условием для них станет наличие одного или более диссертационного совета.

Заявления от вузов и научных организаций на предоставление им права самим создавать диссертационные советы и присваивать ученые степени, принимаются с 22 мая по 22 июня 2017 года. Если организация соответствует требованиям, то Минобрнауки включает ее в проект, который должно вносить в правительство ежегодно до 1 августа.

МГУ и СПбГУ

МГУ и СПбГУ получили право присуждать собственные ученые степени после того, как 23 мая 2016 года президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", который дал этим двум вузам право присуждать собственные ученые степени.

Закон вступил в силу 1 сентября. Деятельность диссоветов, созданных до 23 мая 2016 года на базе МГУ и СПбГУ, должна завершиться не позднее 1 сентября 2017 года. Однако в начале апреля этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий переходный период работы диссоветов МГУ и СПбГУ до 1 сентября 2018 года.