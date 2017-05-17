Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил критерии вузов и научных организаций для присуждения своих ученых степеней

Наука
17 мая, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В частности, в вузах и научных организациях, желающих самостоятельно устанавливать порядок присуждения ученых степеней, должен быть уже создан как минимум один диссовет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило список критериев, по которым Минобрнауки может отобрать вузы и научные организации, желающие создать свои собственные диссертационные советы и присуждать ученые степени без утверждение решения диссовета Высшей аттестационной комиссией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о формировании перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", - говорится в документе. В этих абзацах говорится, в частности, о праве организаций создавать у себя диссоветы, утверждать положения о них, определять их состав, устанавливать порядок присуждения ученых степеней.

Условия

Вузы (без учета филиалов) и научные организации, желающие самостоятельно устанавливать порядок присуждения ученых степеней, должны отвечать следующим критериям: в них уже должен быть создан как минимум один диссовет; за последние три года было отменено не более 1% его решений о присуждении ученой степени.

Кроме того, количество публикаций за последний год в научных организациях, претендующих на право создавать свои диссертационные советы, должно быть не менее 30, а затраты на научные исследования и разработки составлять не менее 200 млн рублей в год. За последний год научные организации должны или потратить 1 млрд рублей на научные исследования и разработки, или опубликовать не менее 100 статей в журналах базы WoS в расчете на 100 своих исследователей.

Вузы должны удовлетворить двум требованиям из трех: за последний год затраты на научные исследования и разработки в расчете на одного научно-педагогического работника составляют не менее 1 млн рублей в год; количество научных публикаций в журналах базы WoS - не менее 100 на 100 научно-педагогических работников; а доля магистрантов, аспирантов и адъюнктов от общего числа обучающихся в этом вузе - не менее 20%.

При этом, если вуз имеет статус федерального университета или национального исследовательского университета, а также реализует разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты, то единственным условием для них станет наличие одного или более диссертационного совета.

Заявления от вузов и научных организаций на предоставление им права самим создавать диссертационные советы и присваивать ученые степени, принимаются с 22 мая по 22 июня 2017 года. Если организация соответствует требованиям, то Минобрнауки включает ее в проект, который должно вносить в правительство ежегодно до 1 августа.

МГУ и СПбГУ

МГУ и СПбГУ получили право присуждать собственные ученые степени после того, как 23 мая 2016 года президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", который дал этим двум вузам право присуждать собственные ученые степени.

Закон вступил в силу 1 сентября. Деятельность диссоветов, созданных до 23 мая 2016 года на базе МГУ и СПбГУ, должна завершиться не позднее 1 сентября 2017 года. Однако в начале апреля этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий переходный период работы диссоветов МГУ и СПбГУ до 1 сентября 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РКК "Энергия": дешевле создать новую сверхтяжелую ракету, чем воспроизвести "Энергию"
3
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки при посредничестве генерал-майора МВД
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
7
ЕС отменил визовый режим с Украиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама