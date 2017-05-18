Белгородский университет рассмотрит диссертацию Мединского в течение двух месяцев

БЕЛГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассмотрит диссертацию министра культуры России Владимира Мединского в течение двух месяцев. Об этом ТАСС сообщила руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

"Заключение диссертационного совета и стенограмма заседания диссертации должны быть предоставлены в Минобрнауки РФ не позднее двух месяцев со дня получения извещения, соответственно до 17 июля", - уточнила Смирнова.

Накануне вуз получил материалы по диссертации Мединского. Как сообщил 17 мая председатель диссертационного совета доктор исторических наук Николай Болгов, заседание будет назначено в ближайшее время. По его словам, "скорее всего", это произойдет в течение недели.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - МГУ. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.