Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Международная группа ученых открыла новый вид лягушек в лесах Южного Вьетнама и назвала ее в честь эльфов из-за малого размера и узоров на коже. Об этом сообщает пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
"Международная команда ученых совместно с герпетологами МГУ обнаружили новый вид узкоротых чесночниц, обитающих в высокогорных лесах Южного Вьетнама. Находку назвали Ophryophryne elfina, в честь сказочных персонажей, эльфов. Работа проходила в рамках проекта "Ноев Ковчег" (при поддержке Российского научного фонда); статья с описанием вида опубликована в журнале ZooKeys", - говорится в сообщении.
Новый вид земноводных отличается миниатюрностью - длина их тела не превышает 3 см, что делает их самыми маленькими представителями своего рода. Это вкупе с необычной внешностью - выросты над глазами этих лягушек напоминают рога, а красно-оранжевые бугорки на коже образуют узоры, делает этих лягушек похожими на персонажей сказок.
Эти лягушки обитают на высоте 1,8 км над уровнем моря в уникальных субтропических вечнозеленых лесах, которыми покрыты вершины гор плато Лангибан в Южном Вьетнаме. Сами леса тоже называют эльфийскими, потому что обычно они окутаны дымкой, а деревья в них невысокие и густо покрытые мхом.
От других видов узкоротых чесночниц Ophryophryne elfina отличается генетически, а также размерами и частотой брачных криков, которые самцы издают, чтобы привлечь самок. У этих лягушек они похожи на песню птиц.
"Существование Ophryophryne elfina и других узкоротых чесночниц зависит от сохранности вечнозеленых влажных широколиственных лесов и чистоты горных ручьев, в которых эти лягушки размножаются. Поэтому мы с коллегами рекомендуем занести Ophryophryne elfina в Красный список Международного союза охраны природы (Международную Красную книгу - прим. ТАСС) - реестр видов, находящихся под угрозой исчезновения", - приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николя Пояркова.