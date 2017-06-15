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Диссертацию Мединского рассмотрят в Белгородском госуниверситете 7 июля

Наука
15 июня, 17:11 дата обновления: 15 июня, 17:35 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 15, июня. /ТАСС

В специальную комиссию вошли члены диссовета по специальности "Отечественная история"

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БЕЛГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") 7 июля рассмотрит диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании диссовета, сообщила ТАСС руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

"Рассмотрение диссертации (Владимира Мединского - прим. ТАСС) назначено на 7 июля", - отметила Смирнова. По ее словам, специальная комиссия уже сформирована. В нее вошли члены диссовета по специальности "Отечественная история".

Ранее сообщалось, что диссертационный совет Белгородского госуниверситета должен рассмотреть диссертацию Мединского до 17 июля, то есть в течение двух месяцев со дня получения пакета документов из Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Совет рассмотрит диссертацию министра культуры России даже в том случае, если его не будет на заседании. Присутствие автора работы при ее рассмотрении необязательно, сообщила Смирнова.

"Будет ли сам автор, неизвестно. Он, естественно, уведомлен о дате назначения рассмотрения диссертации советом, - отметила Смирнова. - Заседание в соответствии с положением может проходить и в отсутствии автора".

История с диссертацией министра культуры началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук. По его мнению, написанная главой Минкульта работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

ВАК сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.

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