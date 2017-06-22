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Исследование: первые домашние кошки появились на территории современной Турции

Наука
22 июня, 12:48 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Раньше "родиной" домашних кошек считался Древний Египет, но после обнаружения в 2004 году на Кипре захоронения со скелетом человека и останками кота, ученые изменили свои взгляды

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© AP Photo/Ibrahim Usta

АНКАРА, 22 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Прежде чем заполонить интернет, домашние кошки впервые появились на территории современной Турции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого были изучены ДНК останков древнейших домашних кошек.

Как отмечает газета "Сабах", современные представители семейства кошачьих являются смесью кошек, обитавших когда- то в Древнем Египте и в ближневосточном регионе, условно называемом Плодородным полумесяцем. Процесс приручения диких кошек начался более 10 тыс. лет назад, когда люди стали заселять Средиземноморье и долины вдоль рек Тигр и Евфрат. Ученые уверены, эти грациозные животные начали проявлять интерес к людским поселениям из-за расплодившихся там грызунов. Тогда человек и пришел к выводу, что кошек можно приручить и использовать в своих целях. Как раз для того, чтобы защищать урожай от вредителей.

Согласно информации, опубликованной в научном журнале Nature Ecology & Evolution, из останков более 200 древних и современных кошек была выделена митохондриальная ДНК. Результаты генетического анализа доказали, что животные попали в Европу в два этапа. Первые домашние кошки появились около 10 тыс. лет назад на территории современной Турции. Приблизительно 6,5 тыс. лет назад они начали "завоевывать" Восточную Европу, начав с территории современной Болгарии, Румынии и Греции.

Раньше "родиной" домашних кошек считался Древний Египет. На его территории были найдены созданные еще 3,5 тыс. лет назад фрески с изображениями этих животных. Однако в 2004 году на Кипре было найдено захоронение, которое заставило ученых изменить свои взгляды. В нем обнаружили скелет человека и останки кота, возраст которых оценивается в 9,5 тыс. лет. Это было удивительное открытие, ведь на острове не было "коренного кошачьего населения", соответственно кто-то эту кошку туда завез. После этого ученые стали рассматривать версию одомашнивания кошек на Ближнем Востоке.

Ученые отмечают, что точное место появления первых домашних кошек найти оказалось гораздо сложнее. С собаками дело обстоит проще: ни для кого не секрет, что они произошли от волков, которые с большой долей вероятности прибивались к людям еще до начала периода активного ведения сельского хозяйства и обитали вблизи охотничьих лагерей, где могли полакомиться недоеденными останками животных.

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