Исследование: первые домашние кошки появились на территории современной Турции

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Яровая назвала преступлением принятие в Польше закона о сносе памятников Красной армииПолитика 22 июня, 13:27
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 22 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Прежде чем заполонить интернет, домашние кошки впервые появились на территории современной Турции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого были изучены ДНК останков древнейших домашних кошек.
Как отмечает газета "Сабах", современные представители семейства кошачьих являются смесью кошек, обитавших когда- то в Древнем Египте и в ближневосточном регионе, условно называемом Плодородным полумесяцем. Процесс приручения диких кошек начался более 10 тыс. лет назад, когда люди стали заселять Средиземноморье и долины вдоль рек Тигр и Евфрат. Ученые уверены, эти грациозные животные начали проявлять интерес к людским поселениям из-за расплодившихся там грызунов. Тогда человек и пришел к выводу, что кошек можно приручить и использовать в своих целях. Как раз для того, чтобы защищать урожай от вредителей.
Согласно информации, опубликованной в научном журнале Nature Ecology & Evolution, из останков более 200 древних и современных кошек была выделена митохондриальная ДНК. Результаты генетического анализа доказали, что животные попали в Европу в два этапа. Первые домашние кошки появились около 10 тыс. лет назад на территории современной Турции. Приблизительно 6,5 тыс. лет назад они начали "завоевывать" Восточную Европу, начав с территории современной Болгарии, Румынии и Греции.
Раньше "родиной" домашних кошек считался Древний Египет. На его территории были найдены созданные еще 3,5 тыс. лет назад фрески с изображениями этих животных. Однако в 2004 году на Кипре было найдено захоронение, которое заставило ученых изменить свои взгляды. В нем обнаружили скелет человека и останки кота, возраст которых оценивается в 9,5 тыс. лет. Это было удивительное открытие, ведь на острове не было "коренного кошачьего населения", соответственно кто-то эту кошку туда завез. После этого ученые стали рассматривать версию одомашнивания кошек на Ближнем Востоке.
Ученые отмечают, что точное место появления первых домашних кошек найти оказалось гораздо сложнее. С собаками дело обстоит проще: ни для кого не секрет, что они произошли от волков, которые с большой долей вероятности прибивались к людям еще до начала периода активного ведения сельского хозяйства и обитали вблизи охотничьих лагерей, где могли полакомиться недоеденными останками животных.