Помощник президента РФ: геополитические трения мало отражаются на российской науке

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ДАЛЯНЬ (Северный Китай), 29 июня. /ТАСС/. Урегулирование международных политических вопросов между Россией и другими странами мира практически не отражается на российской науке. Об этом в четверг заявил на 11-м Всемирном экономическом форуме помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Геополитические трения влияют на науку России очень мало, и если и отражаются на ней, то весьма слабо. Мы принимаем участие в совместных (международных) проектах, и все понимаем, что многие политические моменты отнюдь не должны сказываться, но, напротив, компенсируются прямыми, достаточно успешными контактами между учеными", - отметил он, выступая на тематической сессии "Глобальная наука: взгляд из России".
По словам помощника президента, РФ всегда стремится предотвратить возникновение проблем, обусловленных расхождениями в официальных позициях с политическими кругами других государств.
"Я могу сказать, что с российской стороны никаких проблем не возникает, - подчеркнул Фурсенко, отвечая на вопрос журналистов. - Мы стараемся создать ситуацию, которая бы позволила ученым оказаться вне этих (негативных) геополитических процессов. Мне кажется, у нас это получается".
Он добавил, что из бюджета России выделяются достаточно большие средства на стабилизацию соответствующие сферы научного обмена. "Это свидетельствует о воле к тому, чтобы подобные процессы успешно протекали, изменяя российский и мировой (общественно-политический) ландшафт", - резюмировал чиновник.
По словам Фурсенко, правительство России готово выделять средства на реализацию проектов, инициируемых как российскими, так и зарубежными компаниями.
"Мы приглашаем ученых, предлагаем им средства для создания лабораторий в России, даем деньги промышленности, чтобы она могла привлечь университеты, научные институты для разработок, - отметил он, выступая на тематической сессии "Глобальная наука: взгляд из России". - Мы готовы давать деньги, не обязательно российской промышленности, но и всем тем, кто будет заниматься вопросами организации в РФ научного развития".
Фурсенко напомнил, что в последнее время в России наблюдаются большие изменения организационного характера и в университетской среде, и в науке. "Это вызывает энтузиазм со стороны ученых. Мы понимаем, что в условиях столь быстро меняющегося мира наука не может быть застывшим институтом, стараемся это учитывать", - подчеркнул чиновник.
Он также выразил опасения по поводу того, что в процессе крупных международных изменений может быть утрачено интеллектуальное разнообразие отдельных стран мира. "Чтобы быть первыми, мы должны четко понимать, что мир меняется, - пояснил Фурсенко. - Российская наука была оригинальна во многих направлениях, это давало миру очень многое".
Чиновник отметил, что глобализация не всегда является положительным процессом, поскольку "сглаживает различия и иногда лишает индивидуальности". "Поэтому для того, чтобы эту индивидуальность сохранить, мы должны оберегать центры превосходства, имеющие свои особенности", - резюмировал он.