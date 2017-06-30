Сибирские ученые поддержали кандидатуру академика Красникова на выборах президента РАН

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Президиум Сибирского отделения РАН поддержал генерального директора НИИ молекулярной электроники (Зеленоград) академика Геннадия Красникова, претендующего наряду с еще шестью кандидатами на пост президента Российской академии наук. Решение носит рекомендательный характер.

"Мягким рейтинговым голосованием членов президиума СО РАН наибольшую поддержку (22 голоса из 38) получил академик Г. Я. Красников. Теперь он выдвинут на должность президента Академии не только группой ее членов (в числе которых нобелевский лауреат академик Жорес Иванович Алферов), но и крупнейшим региональным отделением РАН - Сибирским", - сообщает в пятницу официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

В пресс-службе президиума СО РАН ТАСС уточнили, что решение отделения носит рекомендательный характер. Оно будет представлено перед выборами вместе с позицией других подразделений Академии наук.

В компетенцию президиума СО РАН входит выдвижение от своего лица либо новых, либо уже выдвинутых кандидатов по представлениям членов Академии, состоящих в Сибирском отделении. Кроме Красникова в списки для голосования были предложены генеральный директор Всероссийского научно- исследовательского института авиационных материалов (Москва) Евгений Каблов и директор ФИЦ "Институт прикладной физики РАН" (Нижний Новгород) Александр Сергеев.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако были перенесены на 25 сентября 2017 года, поскольку все три претендента сняли свои кандидатуры.