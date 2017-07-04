Эксперт: диссертация Мединского отражает историю в контексте национальных интересов РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский построил исторические изыскания в своей диссертации на основе национальных интересов России. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС доктор исторических наук Григорий Герасимов, комментируя дискуссию вокруг работы главы Минкультуры.

"В научном сообществе есть довольно много теорий, исходя из которых историки строят свои труды, - пояснил эксперт. - Признавая на словах равенство всех образов прошлого, "вольные историки" (участники возникшего в 2014 году "Вольного исторического общества", выступающего против использования спектра исторических знаний в политических целях - прим. ТАСС) почему-то отказывают в этом Владимиру Мединскому, построившему историю на основе национальных интересов России".

"Чем эта идея хуже либеральной, евразийской или прогрессистской? На этот вопрос ответа нет, но подспудно подразумевается, что следовать интересам России, даже в отношении прошлого - ненаучно. А вот исходить из западноориентированной теории модернизации - научно", - отметил он.

Герасимов считает, что "причина столь ожесточенных нападок на историка Мединского объясняется тем, что он неформально возглавляет новое государственно-патриотическое направление в изучении истории, которое сегодня активно вытесняет из исторического дискурса либеральное течение".

По мнению эксперта, во внутренней и внешней политике, а также в экономике сегодня идет борьба не только личностей, но и мировоззрений. "Объявить диссертацию Мединского лжеученой - значит обезглавить это направление, обесценить его идеи, - считает доктор исторических наук. - Попытка лишить Владимира Мединского докторской степени за то, что он мыслит иначе, чем другие ученые, - не первая и не последняя в истории науки. Но научный прогресс обеспечивается именно разнообразием мысли, а не ее единообразием".

История с диссертацией Мединского

В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. По мнению Бабицкого, написанная министром работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. Рассмотрение диссертации Мединского состоится 7 июля. Как сообщили ТАСС в пресс- службе Минкультуры, Мединский "не будет участвовать в рассмотрении своей диссертации - он улетает в Китай на саммит министров культуры стран БРИКС".