Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень Мединского

БЕЛГОРОД, 7 июля./ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") не нашел оснований для лишения министра культуры России Владимира Мединского ученой степени.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Из 22 проголосовавших за проголосовали 19 человек, против не высказался никто, трое воздержались ", - сообщили в вузе.

Ранее диссовет пришел к выводу, что в диссертации министра культуры нет отсутствуют признаки плагиата. "Это следует из заключения, в котором говорится, что уровень перефразированных цитирований без ссылок составляет 0,09% от текста, и это не может свидетельствовать о плагиате", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, диссовет не нашел оснований считать работу ненаучной. "Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание", - сообщили в вузе.

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.