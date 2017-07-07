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Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень Мединского

Наука
7 июля, 14:04 дата обновления: 7 июля, 14:27 UTC+3

Из 22 проголосовавших за высказались 19 человек

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЛГОРОД, 7 июля./ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") не нашел оснований для лишения министра культуры России Владимира Мединского ученой степени.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Из 22 проголосовавших за проголосовали 19 человек, против не высказался никто, трое воздержались ", - сообщили в вузе.

Ранее диссовет пришел к выводу, что в диссертации министра культуры нет отсутствуют признаки плагиата.  "Это следует из заключения, в котором говорится, что уровень перефразированных цитирований без ссылок составляет 0,09% от текста, и это не может свидетельствовать о плагиате", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, диссовет не нашел оснований считать работу ненаучной. "Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание", - сообщили в вузе.

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. 

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